नांदेड : शेळीपालनातून मिळाला रोजगार; पाच वर्षात माजी सरपंच महिलेची लाखोंची कमाई

शिवणी ( जिल्हा नांदेड ) : गरीबीवर मात करत सुखी संसाराचा गाडा हाकण्यासाठई शिवणी (ता. किनवट) येथील एका दाम्पत्याने शेळी पालनाचा व्यवसाय सुरु केला. विशेष म्हणजे त्यांना यातून रोजगार मिळाला. एवढेच नाही तर त्यांना पाच वर्षात सहा लाखाची कमाई झाली. त्यामुळे शेळीपालनाचा व्यवसाय चांगला असून बेरोजगार युवकांनी शासकिय नोकरीच्या मागे न पळता स्वयंरोजगार करावा असे आवाहन या दाम्पत्याने केले आहे.



किनवट तालुक्यातील शिवणी येथील माजी सरपंच नरबदा बोंदरवाड व त्यांचे पती यांच्याकडे वडिलोपार्जित दोन एकर शेती असून या दोन एकर शेतीत संसाराचा गाडा हाकणे कठीण जात होते. त्यातच दोन मुलांची शिक्षण शिक्षणासाठी लागणारा पैसा यासाठी काय करावे समजेना झाल्याने त्यांनी सुरुवातीलाच शेती करण्याचे ठरवले. शेती करीत असताना ही निसर्गाच्या अनियमितपणामुळे शेती गेल्या चार वर्षात तोट्यात गेल्याने घर गाडा चालवणे अवघड झाले होते. हेही वाचा - नांदेड, परभणी, हिंगोलीसाठी आधुनिक सुविधायुक्त आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारणार- पालकमंत्री अशोक चव्हाण अशातच महाराष्ट्र शासनाकडून 2016 या वर्षात पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून बचत गटाला युती शासनाकडून प्रत्येक बचत गटाला 20 शेळ्या खरेदी करण्यासाठी आर्थीक मदत देण्यात आली होती. या बचत गटाच्या माध्यमातून बचत गटाला शेळीपालनातून आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने देण्यात आल्या. त्यात या दांम्पत्यालाही या योजनेतून लाभ मिळाला होता. गेल्या पाच वर्षात गावच्या सरपंच झाल्याने गाव गाडा हाकत असताना त्यांनी आपल्याला मिळालेल्या शेळ्याकडे लक्ष कमी होऊ दिले नाही. त्यामुळे या मिळालेल्या दोन शेळ्यापासून त्यांच्याकडे आज 60 शेळ्या आहेत. त्या शेळ्याची आजच्या बाजार भावानुसार अंदाजित पाच लाख रुपये असून त्यांनी आजपर्यंत दीड लाख रुपयांच्या शेळ्याची बाजारात विक्री केली असुन त्या शेळ्यापासुन मिळणा-या शेणखताचा वापर आपल्या शेतीत केला. त्यातून मिळालेल्या पैशातून घर गाडा व मुलांचे शिक्षण पूर्ण करीत आहेत. त्यातून त्यांनी एक छोटीशी पिठाची गिरणी विकत घेतली. त्यातून मिळालेल्या पैशातून घर चालवण्यास मदत होत आहे असे त्यांनी सांगितले. विषेश त्यातच यावर्षी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत पती- पत्नी दोघेही विजयी झाले आहेत. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

