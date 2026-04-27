Nanded News: नदी स्वच्छतेसाठी २४ कोटींची कामे प्रगतिपथावर; पाइपलाइन, मलशुद्धीकरण केंद्र उभारणी; मेपर्यंतचे लक्ष्य

नांदेड: गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पाची मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोइफोडे यांनी रविवारी (ता.२६) पाहणी करून कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिले. शहरातील नाल्यांमधून थेट नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यावर त्यांनी भर दिला..या पाहणीदरम्यान अतिरिक्त आयुक्त नीलेश सुंकेवार, शहर अभियंता सुमंत पाटील, कनिष्ठ अभियंता रवींद्र सरपाते, प्रकल्प सल्लागार सुखदेव तुवर, संबंधित कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..नांदेड शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार केलेल्या '१०० दिवसांच्या कृती आराखड्या'त गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्तीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीत बिलालनगर, सिद्धार्थनगर, नावघाट, कालापूल, गाडीपुरा, शनिमंदिर व बंदाघाट हे प्रमुख नाले मिसळतात. या नाल्यांमुळे नदी प्रदूषणाची समस्या तीव्र झाली आहे..यापूर्वी गोवर्धन घाट ते एनआरएपी मलउपसा केंद्रापर्यंत समांतर मलनिस्सारण वाहिनी कार्यान्वित होती; मात्र गाळ साचल्याने ती निकामी झाली. सध्याच्या योजनेत गोदावरी काठाच्या एकूण ४.१ कि.मी. लांबीपैकी ३.३ कि.मी. भागात १२०० मिमी व्यासाची आरसीसी पाइपलाइन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे..नगिनाघाट ते बंदाघाट या भागात सुशोभिकरणामुळे पाइपलाइन टाकणे शक्य नसल्याने बंदाघाट ते गोवर्धनघाट या उर्वरित भागात ६०० मिमी व्यासाची मलनिस्सारण वाहिनी टाकण्याचे नियोजन आहे. या भागात २.५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचे पॉकेट मलशुद्धीकरण केंद्र उभारले जाणार असून त्यासाठी सुमारे २ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच एनआरएपी पाइपलाइनसाठी सुमारे २२ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. नदीत मिसळणाऱ्या नाल्यांमधील कचरा अडविण्यासाठी एकूण १७ इंटरसेप्ट स्ट्रक्चर उभारण्यात आले आहे..या माध्यमातून नाल्यांचे पाणी एनआरएपी मलउपसा केंद्राकडे व तेथून बोंढार मलशुद्धीकरण केंद्राकडे वळविण्यात येणार आहे. तसेच दक्षिणेकडील सहा नाल्यांचे पाणी वसरणी मलउपसा केंद्रामार्फत ईलिचपूर मलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करण्यासाठी पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. या कामासाठी २१०० मीटर लांबीच्या पाइपलाइनपैकी १९०० मीटर काम पूर्ण झाले आहे.