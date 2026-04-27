नांदेड

Nanded News: नदी स्वच्छतेसाठी २४ कोटींची कामे प्रगतिपथावर; पाइपलाइन, मलशुद्धीकरण केंद्र उभारणी; मेपर्यंतचे लक्ष्य

Pipeline and Sewage Treatment Initiatives: नांदेडमधील गोदावरी नदी स्वच्छतेसाठी २४ कोटींच्या खर्चातून चालू असलेल्या प्रकल्पांतर्गत पाइपलाइन, मलशुद्धीकरण केंद्र आणि इंटरसेप्ट संरचना उभारणीसह नदी प्रदूषणमुक्त करण्याची कामे प्रगतिपथावर आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड: गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पाची मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोइफोडे यांनी रविवारी (ता.२६) पाहणी करून कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिले. शहरातील नाल्यांमधून थेट नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यावर त्यांनी भर दिला.

