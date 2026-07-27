Nanded Receives Heavy Hour-Long Rain: नांदेडमध्ये तासभर मुसळधार; मराठवाड्याच्या अन्य भागांत रिमझिम पाऊस

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात ठिकठिकाणी ढगाळ वातावरण कायम असून काही भागांत रविवारी (ता. २६) तुरळक ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. छत्रपती संभाजीनगर शहरात दिवसभरात २.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. .त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला. बाजारपेठेत आलेल्या नागरिकांचीही धावपळ उडाली. शहरासह मुखेड, धर्माबाद आणि हदगाव तालुक्यांमध्येही पावसाने दमदार हजेरी लावली. या पावसाने खरीप क्षेत्राला दिलासा मिळणार असून, धरणांतील पाणीसाठ्यातही काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे..भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक बदलणार? गौतम गंभीरला रिप्लेस करण्याच्या चर्चांवर VVS Laxman चे मोठे विधान; गेली चार वर्ष मी....धाराशिवला हलक्या सरी धाराशिव जिल्ह्यात आज सकाळी साडेआठला संपलेल्या २४ तासांत सरासरी ५.१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. आज दिवसभरात उमरगा वगळता इतर सात तालुक्यांत हलका पाऊस झाला. जिल्ह्यात आतापर्यंत ७५ टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून, अद्याप २५ टक्के पेरणी बाकी आहे..जालन्यात रिमझिम जालना जिल्ह्यातील अंबड, घनसावंगी तालुक्यातील काही भागांत दुपारी दोननंतर रिमझिम पावसाने हजेरी लावली. जालना शहरात दुपारी अर्धा तास जोरदार पाऊस पडल्याने सखल भागांत पाणी साचले..Almatti Dam Water Level : कोल्हापूर-सांगलीवर पुन्हा महापुराचे सावट? कर्नाटक सरकारने नियम मोडल्याने चिंता वाढली, आलमट्टीत पाणी पातळी 518.88 मीटरवर...परभणीत जोर कमीच परभणी जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सरासरी ४.९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. तालुकानिहाय मिलिमीटरमध्ये पाऊस असा ः परभणी ६.७, गंगाखेड ६.५, पालम ६.८, पाथरी ६.८, जिंतूर २., पूर्णा ४.६, सेलू ३.३, सोनपेठ ३.३, मानवत ४.०. परभणी शहरातील बहुतांश भागात आज हलका पाऊस झाला. किरकोळ अपवाद वगळता बीड, लातूर जिल्ह्यांत पावसाची पाठच होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.