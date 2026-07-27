नांदेड

Nanded Receives Heavy Hour-Long Rain: नांदेडमध्ये तासभर मुसळधार; मराठवाड्याच्या अन्य भागांत रिमझिम पाऊस

Heavy Rain Lashed Nanded for an Hour: नांदेड शहरात रविवारी सायंकाळी तासभर मुसळधार पाऊस कोसळला, तर मराठवाड्यातील इतर अनेक भागांत हलक्या ते मध्यम सरी बरसल्या.
Nanded Receives Heavy Hour-Long Rain

Nanded Receives Heavy Hour-Long Rain

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात ठिकठिकाणी ढगाळ वातावरण कायम असून काही भागांत रविवारी (ता. २६) तुरळक ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. छत्रपती संभाजीनगर शहरात दिवसभरात २.२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.

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