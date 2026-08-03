Nanded Hingoli Toll Plaza: वसुली जोरदार! ८० किमी अंतरात २ टोल नाके, नांदेड-हिंगोली महामार्गावर नियमाला हरताळ

अर्धापूर: नांदेड–हिंगोली राष्ट्रीय महामार्गावर अवघ्या ८० किलोमीटरच्या अंतरात दोन टोल नाके कार्यान्वित झाल्याने वाहनचालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. एका टोल नाक्यापासून दुसऱ्या टोल नाक्याचे अंतर ६० किलोमीटरवर असावे, असा नियम असताना दोन राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवासामुळे ८० किलोसाठी दोन ठिकाणी टोल भरावा लागत आहे. हा आर्थिक भार अन्यायकारक असल्याची भावना वाहनधारकांकडून व्यक्त होत आहे..केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ६० किलोमीटरच्या आत दुसरा टोल नाका नसावा, असे धोरण जाहीर केले होते. मात्र, नांदेड–हिंगोली मार्गावर वाहनचालकांना दोन टोल नाक्यांवर शुल्क भरावे लागत असल्याने या धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे..Pune Airport: पुणे विमानतळाचा नवा विक्रम! एका दिवसात २१६ विमानांची वाहतूक; ३३ हजार प्रवाशांचा टप्पा पार.या मार्गावरील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ पार्डी मक्ता (ता.अर्धापूर) पाटीजवळील टोल नाका आणि दुसरा टोल नाका राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१ वरील बाळापूरजवळ साळावा (ता.कळमनुरी) येथे टोल नाका आहे. हे टोल नाके बसविताना दोन्ही टोल नाक्याचे अंतर लक्षात घेण्यात आले नाही. यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. दोन राष्ट्रीय महामार्ग वेगवेगळे असले, तरी राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करताना कमी अंतरावर दोन टोल नाक्यावर टोल का भरावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..नांदेड ते हिंगोली या ८० किलोमीटरच्या अंतरात दोन टोल नाक्यांवर शुल्क आकारणे म्हणजे वाहनचालकांची लूट आहे. शासनाने या प्रकरणी पुनर्विचार करून योग्य ठिकाणी टोल नाका बसविण्यात यावा. या मागणीसाठी पाठपुरावा केला जाईल. -उमेश सरोदे, वाहनधारक..एका टोल नाक्यापासून दुसऱ्या टोल नाक्याचे अंतर ६० किलोमीटर असावे, असा नियम आहे. नांदेड ते हिंगोलीदरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१ हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. या दोन्ही रस्त्यावर नियमानुसार टोल बसविण्यात आले आहेत. - महेश पाटील, संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू."या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी संसद आणि संबंधित मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून वाहनचालकांना दिलासा मिळवून द्यावा. तसेच वाहन चालकांकडून वसूल करण्यात आलेल टोल परत करण्यात यावा."- दत्ता जाधव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.