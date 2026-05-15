Nanded News: नांदेडमध्ये अवैध खदानीत सहा मृत्यू; प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर नागरिक संतप्त; गारगव्हाण आणि झरीतील दुर्घटना उघडकीस; सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना नाहीत

नांदेड: जिल्ह्यात अवैध उत्खननातून निर्माण झालेल्या खदानी आता मृत्यूचे सापळे ठरत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत अशाच दुर्घटनांमध्ये सहा जणांना आपला जीव गमवावा लागला असून, प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबाबत नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..गारगव्हाण (ता. हदगाव) येथे काही महिन्यांपूर्वी घडलेली घटना संपूर्ण जिल्ह्याला हादरवून गेली. पावसामुळे चिखल झालेल्या रस्त्यावरून जात असताना १५ वर्षीय आणि १३ वर्षीय दोन मित्रांचा खदानीत बुडून मृत्यू झाला होता..नेवरी गावातील संघर्ष हा मामाच्या गारगव्हाण गावात आला होता. दरम्यान, संघर्ष आणि त्याचा मित्र निखिल शेताकडे जात असताना एक जण पाय घसरून खदानीत पडला. त्याला वाचविण्याच्या प्रयत्नात दुसराही खोल पाण्यात गेला आणि दोघांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला होता..यापूर्वी ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी झरी (ता. लोहा) येथील खदानीत पोहण्यासाठी गेलेल्या चार मित्रांचा बुडून मृत्यू झाला होता. हे सर्व बारावीचे विद्यार्थी देगलूर नाका परिसरातील रहिवासी होते. खोल पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही दुर्घटना घडली होती..अनेक ठिकाणी सुरक्षेची कोणतीही उपाययोजना, इशारा फलक किंवा संरक्षक कुंपण नाही. त्यामुळे अशा धोकादायक खदानी तातडीने बंद कराव्यात, संरक्षक भिंती उभाराव्यात, प्रशासनाने नियमित पाहणी करून अवैध उत्खननावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.