नांदेड : लसाकमच्या कार्यकर्त्यांवरील अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही- चंद्रकांत मेकाले 

नांदेड : क्रांतिवीर लहुजी साळवे कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या कार्यकर्त्यांवर जिल्हयात होत असलेल्या अन्याय मध्ये वाढहोतअसून प्रशासनाने वेळीच याची दखल घेवून न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत स्वस्थ न बसता लसाकम तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत मेकाले यांनी दिला आहे. क्रांतिवीर लहुजी साळवे कर्मचारी कल्याण महासंघ लसाकम जिल्हा नांदेडच्यावतीने महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृतिदिननिमित्त जिल्हा कार्यकारिणी नांदेडची सर्वसाधारण सभा जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत मेकाले यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमास लसाकम चे महासचिव गुणवंत काळे,कृषी उपसंचालक तथा राज्य कोषाध्यक्ष डी.एम.तपासकर,शिक्षण विस्तार अधिकारी केशव मेकाले राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षक तथा मराठवाडा उपाध्यक्ष शिवाजी टोंम्पे, शिवा कांबळे यांची उपस्थिती होती. जिल्हा कार्यकारीणीच्या सर्व सभासदांनी विषय सुचितील विवीध विषयावर आपापली मते मांडली. यांची होती उपस्थिती यावेळी विजय रणखांब, शंकर नामवाडे, मारोती घोडजकर, बालाजी गुंडले, लक्ष्मण वाघमारे, सखाराम गजले, चंद्रकांत भांडवले, उत्तम बाभळे, बी. एम. कांबळे, गंगाधर दुधाने, शिवशंकर बोडके, बळीराम कुरुळेकर, देवराव ताडेराव, दिलीप वाघमारे, शिवाजी मोरे, राजकुमार लिंगदळे,मनोहर बसवंते, अनिकेत आळंदीकर आदींची उपस्थिती होती. संघटनेची पूढील दिशा ठरवण्यात आली राज्य महासचिव गुणवंत काळे, राज्य कोषाध्यक्ष डी. एम. तपासकर, मराठवाडा उपाध्यक्ष शिवाजी टोम्पे, राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शिवा कांबळे यांनी उपस्थितांना मार्गदशन केले.या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात येवून संघटनेची पूढील दिशा ठरवण्यात आली.

तालुका निहाय कार्यकाराणी बांधणी, ऑन लाईन सभासद नोंदणी तसेच जिल्हाभरात विशेष सर्वेक्षण मोहिम राबवण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला. बैठकीचे सुत्रसंचलन तथा प्रस्ताविक सरचिटणीस डॉ. अशोक झुंजारे यांनी तर उपस्थितांचे आभार विजय रणखांब यांनी मानले.

Web Title: Nanded: Injustice against Lasakam workers will not be tolerated Chandrakant Mekale nanded news