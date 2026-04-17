Nanded News: बुडून चार मुलांचा जीव गेला; खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात उतरले होते पोहायला

नांदेड: मोठ्या खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात बुडून चार शालेय मुलांचा मृत्यू झाला. त्यात दोन सख्ख्या भावांचा समावेश आहे. शहरातील देगलूर नाका परिसरातील इस्लामपुरा भागात गुरुवारी (ता.१६) दुपारी घडलेल्या या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे..मोहम्मद अदनान मोहम्मद फिरोज (वय १०), मोहम्मद अली मोहम्मद इद्रीस (१३), सय्यद इरफान सय्यद फिरोज (१३), आयान इब्राहिम बागवान११, ( सर्व रा. इस्लामपुरा, नांदेड)हे शाळा सुटल्यानंतर घरी जात असताना हारूनबाग परिसरातील एका मोठ्या खड्ड्यात साचलेल्या पाण्याकडे वळले..ते पोहण्यासाठी या खड्ड्यात उतरले. पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने ते बुडाले. स्थानिकांनी त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता. चौघांचाही बुडून मृत्यू झाला..प्लॉटिंगधारकाने अडवला नाल्याचा प्रवाहदुर्घटना घडली तेथे महापालिकेकडून नाल्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचण्यास कारणीभूत ठरलेल्या खड्ड्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिकांच्या मते, जवळील खासगी प्लॉटिंगधारकाने एका रात्रीत मुरूम टाकून नाल्याचा प्रवाह अडवला. त्यामुळे पाणी साचून खोल खड्डा तयार झाला. यामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी नेमकी जबाबदारी कोणाची, नाल्याचे काम आणि प्लॉटिंगधारकाची भूमिका काय, याची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..चौकशीसाठी समितीया प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. मिर्झा फरहत उल्ला बेग यांची द्विसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने तपास करून २४ तासांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी दिले आहेत.