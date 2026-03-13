Nanded Accident: धर्माबादजवळ जीप-दुचाकीच्या भीषण धडकेत दोन चुलत भाव ठार; विवाहसोहळ्यासाठी जाताना काळाने ओढले जीवन

धर्माबाद (जि. नांदेड) : जीप (क्रुझर) व दुचाकीच्या धडकेत नायगाव (ध) येथील दोन चुलत भाऊ ठार झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १२) दुपारी जन्मभूमी–कर्मभूमी राज्य मार्गावरील कंदकुर्तीजवळ घडली..पंढरी विठ्ठल मदनुरकर (वय ५५) व विठ्ठल लिंगन्ना मदनुरकर (५०, रा. नायगाव ध.) हे चुलत भाऊ दुचाकीने धर्माबादकडे येत होते तर धर्माबादहून बेलूर येथे काही जण जीपने लग्न समारंभासाठी निघाले होते..Chh. Sambhajinagar: गंगापूरजवळ कंटेनरची दुचाकीला भीषण धडक; शेंदूरवादा येथील तरुणाचा मृत्यू, एक गंभीर.कंदकुर्तीजवळ पायोनियर डिस्टिलरीज कंपनीसमोर दोन्ही वाहनांची धडक झाली. त्यात दुचाकीवरील विठ्ठल लिंगन्ना मदनुरकर यांचा जागीच मृत्यू झाला..Nagpur Amravati Highway Accident: नागपूर-अमरावती महामार्गावर; दुचाकी झाडावर आदळून दोघांचा मृत्यू.गंभीर जखमी पंढरी विठ्ठल मदनुरकर यांना धर्माबाद येथील शासकीय रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून निजामाबाद येथे हलविण्यात येत होते. मात्र, वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.