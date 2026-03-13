नांदेड

Nanded Accident: धर्माबादजवळ जीप-दुचाकीच्या भीषण धडकेत दोन चुलत भाव ठार; विवाहसोहळ्यासाठी जाताना काळाने ओढले जीवन

Jeep Bike Accident: जीप (क्रुझर) व दुचाकीच्या धडकेत नायगाव (ध) येथील दोन चुलत भाऊ ठार झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १२) दुपारी जन्मभूमी–कर्मभूमी राज्य मार्गावरील कंदकुर्तीजवळ घडली.
Nanded Accident

Nanded Accident

सकाळ वृत्तसेवा
Nanded
accident
Bike
road accident

