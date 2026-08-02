Nanded Extortion Case: ड्रायव्हर पाहिजे म्हणत एकीने संपर्क साधला, भेटताच चौघींकडून घरात नेत जबरदस्ती; फोटोंची धमकी देत खंडणीची मागणी, टोळीला अटक

नांदेड: कामाचे आमिष दाखवून व्यक्तीला बोलावले; नंतर बळजबरीने शर्ट काढून त्याचे आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ काढले. ते व्हायरल करण्याची धमकी देत एक लाखाची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळीचा भाग्यनगर पोलिसांनी पर्दाफाश केला. .टोळीतील पाचही संशयित आरोपींना पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत अटक केली. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून सर्वांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. ३१) एका महिलेने फिर्यादीशी मोबाइलवर संपर्क साधून वाहनचालकाची गरज असल्याचे सांगितले. त्यानुसार त्यांना भाग्यनगर येथील ढवळे कॉर्नर परिसरातील बेलानगर येथे बोलावले..तेथे महिलेसह अन्य साथीदारांनी त्यांना बोलण्यात गुंतवून जवळील एका घरात नेले. घरात नेल्यानंतर आरोपींनी जबरदस्तीने फिर्यादीचा शर्ट काढून मोबाइलवर फोटो आणि व्हिडिओ काढले. त्यानंतर ते सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची तसेच खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देत एक लाख रुपयांची खंडणी मागितली. याचवेळी फिर्यादीच्या हातातील आठ ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठीही जबरदस्तीने काढून घेतली..Supreme Court Maintenance Ruling : पत्नीचे परपुरूषाशी संबंध, पतीकडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल.ठार मारण्याची आणि बदनामी करण्याची धमकी देत आरोपी निघून गेले, असे तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकारानंतर फिर्यादीने तातडीने भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्या आदेशानुसार प्रभारी अधिकारी संतोष तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली गुन्हे शोध पथकाने तांत्रिक माहिती, गुप्त बातमीदार आणि स्थानिक माहितीच्या आधारे शोध घेत काही तासांत पाचही आरोपींना अटक केली. पोलिसांनी आरोपींकडून दोन स्कूटी, एक तीनचाकी रिक्षा, चार मोबाइल आणि गुन्ह्यातील आठ ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी असा एकूण ५ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक विनोद देशमुख करीत आहेत..AI Crime Uttar Pradesh : २५ लाखाचे कर्ज फेडण्यासाठी AI चा वापर करून १० वर्षीय मुलाचे अपहरण; १७ तास पोलिसांची दिशाभूल; सत्य समोर आलं ते धक्कादायक.आरोपींकडून यापूर्वीही असे गुन्हे? शीला सुनील भदरगे (वय ३९, रा. बेलानगर), इंदुबाई विठ्ठलराव बाऱ्हाटे (५५, रा. संतोषनगर), सुनीता रामकांत सोनकांबळे (५५, रा. सप्तगिरी कॉलनी), रेखा रामचंद्र इंगोले (४५, रा. देगाव चाळ) आणि अमन मारोती कांबळे (२२, रा. पालीनगर) (सर्व रा. नांदेड), अशी ताब्यात घेतलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. या टोळीने यापूर्वीही अशाच प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का? याचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. नागरिकांना आवाहन अनोळखी व्यक्तींकडून नोकरी, व्यावसायिक व्यवहार किंवा इतर कारणांसाठी एकांतस्थळी बोलावल्यास खातरजमा करावी. फोटो किंवा व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन पैसे उकळण्याचा प्रयत्न झाल्यास घाबरून न जाता तातडीने जवळच्या पोलिस ठाण्यात किंवा ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.