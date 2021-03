नांदेड : काळेश्वर मंदिर तीन दिवस राहणार बंद; कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव

नांदेड : जिल्ह्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता विष्णुपुरी येथील श्री क्षेत्र काळेश्वर मंदिर महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने ता. १० ते ता. १२ मार्चपर्यंत तीन दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंदिर समितीचे अध्यक्ष माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर यांनी कळविले आहे. मंगळवारी (ता. नऊ) श्रीक्षेत्र काळेश्वर मंदिर विष्णुपुरी येथे मंदिर समितीचे अध्यक्ष भास्करराव पाटील खतगावकर, पोलिस उपाधीक्षक सिद्धेश्वर भोरे, पोलिस निरीक्षक अशोक घोरबांड, मंदिर समितीचे सचिव शंकरराव हंबर्डे, कोषाध्यक्ष उत्तमराव हंबर्डे, सदस्य धारोजीराव हंबर्डे, बालाजीराव हंबर्डे, गणेश माने यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने गर्दी होऊ म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगत भाविक- भाविक भक्तांनी वरील कालावधीत मंदिरात येऊ नये असे आवाहन मंदिर समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. दरम्यान हिमायतनगर येथील परमेश्वर मंदिर देवस्थान मंदिर प्रशासनाच्या वतीने बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

