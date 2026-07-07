Nanded: वीस वर्षांनंतर ZP शाळेत पुन्हा किलबिलाट, शिक्षकांनी स्वतः खर्च करून बंद शाळेचे उघडले दरवाजे

कंधार, ता. ६ (बातमीदार): तब्बल वीस वर्षांपासून ओस पडलेली, एकेकाळी नावारूपाला आलेली, शहराच्या मध्यभागी असलेली जिल्हा परिषद शाळा अखेर पुन्हा सुरू झाली आहे. शिक्षकांचे परिश्रम, जिद्द आणि उपक्रमशीलतेमुळे या शाळेत नवसंजीवनी संचारली असून, यंदा आतापर्यंत ४२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे एकेकाळी शांत आणि निर्मनुष्य असलेला शाळेचा परिसर आज चिमुकल्यांच्या किलबिलाटाने पुन्हा गजबजून गेला आहे. .केंद्रीय प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषद शाळेत विलीन झाल्यानंतर शाळेची झालेली दुरवस्था होतकरू व अभ्यासू शिक्षकांना सहन झाली नाही. उपक्रमशील शिक्षक मुसा शेख यांनी ही बंद पडलेली शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्धार केला. शाळेत पुन्हा विद्यार्थ्यांचे हसणे, खेळणे आणि शिकण्याचे वातावरण निर्माण करण्याचा संकल्प त्यांनी सहकाऱ्यांसह प्रत्यक्षात उतरवला..Navi Mumbai Accident: नवी मुंबईत भरधाव कारचा कहर! १० जणांना चिरडले; २ ठार, ८ जण जखमी.मुख्याध्यापिका डोंगरे, सहशिक्षक शैलेंद्र नरंगले, चोपडे, रवी जाधव तसेच उर्दू प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक मजहर सौदागर व शिक्षिका सदर यांच्या सहकार्याने शाळा सुरू होण्यापूर्वी संपूर्ण परिसराची स्वच्छता करण्यात आली. शाळेची रंगरंगोटी, तारेचे कुंपण, परिसर सुशोभीकरण आणि वृक्षलागवड अशी अनेक कामे शिक्षकांनी स्वतःच्या खर्चातून केली. त्यामुळे शाळेचे रूपडे पालटले. याचबरोबर शिक्षकांनी शहरातील पालकांशी सातत्याने संवाद साधत जिल्हा परिषद शाळांबाबत विश्वासाचे वातावरण निर्माण केले..पाल्य पाठवा, गुणवत्ता देऊ‘तुम्ही आम्हाला पाल्य द्या, आम्ही तुम्हाला गुणवत्ता देऊ’ हे ब्रीदवाक्य पालकांपर्यंत प्रभावीपणे पोचविले. शिक्षकांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर विश्वास ठेवत पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत प्रवेश दिला. परिणामी, आज या शाळेत ४० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, शाळा पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या उत्साहाने फुलून गेली आहे..Gadchiroli: आलापल्ली-सिरोंचा महामार्ग वाहनचालकांसाठी जीवघेणा; पावसाळ्यात समस्या गंभीर: अवजड वाहतूक तत्काळ बंद करण्याची मागणी."शिक्षकांच्या एकजुटीने, सेवाभावीवृत्तीने आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या ध्यासाने अशक्य वाटणारे काम शक्य करून दाखवले. जिल्हा परिषद शाळांबाबतचा विश्वासही अधिक दृढ केला. सध्या शाळेत पहिली ते आठवीच्या मुलांना प्रवेश देण्यात येत आहेत." -मुसा शेख, शिक्षक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.