Nanded News: ॲड. ठाकुरांच्या प्रयत्नाने ४७ निराधारांचा ‘कायापालट’; ७४ महिन्यांत ३७०० हून अधिकांना मिळाले नवे आयुष्य

नांदेड: शहरातील उपेक्षित, निराधार आणि मानसिक आजारग्रस्त व्यक्तींना सन्मानाने जगण्याची नवी दिशा देणारा 'कायापालट' उपक्रम एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी (७४ व्या महिन्यातही) तितक्याच सातत्याने आणि तळमळीने राबविण्यात आला. या उपक्रमाअंतर्गत यावेळी ४७ भ्रमिष्ट व्यक्तींना स्वच्छता, आरोग्यसेवा आणि सन्मानाचे जीवन जगण्याचा प्रेरणादायी इतिहास घडविला. .ॲड. दिलीप ठाकूर यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या उपक्रमाने गेल्या ७४ महिन्यांत ३७०० हून अधिक बेघर, भिकारी आणि मानसिक आजारग्रस्तांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. त्यामुळे हा उपक्रम नांदेडच्या सामाजिक बांधिलकीचे एक प्रभावी उदाहरण ठरत आहे. या उपक्रमाला माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कोडगे, ॲड. चैतन्य देशमुख, भाजपचे शहराध्यक्ष अमरनाथ राजूरकर, डॉ. संतुकराव हंबर्डे, ॲड. किशोर देशमुख, लायन्सचे उपप्रांतपाल योगेश जायस्वाल यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. भाजप महानगर नांदेड, लायन्स क्लब नांदेड सेंट्रल, सन्मित्र फाउंडेशन आणि अमरनाथ यात्रेकरू संघ यांच्या विद्यमाने हा उपक्रम सातत्याने राबविला जात आहे..'आपणही समाजाचा एक भाग आहोत'रस्त्यावर राहून स्वतःची ओळख हरवलेल्या आणि अनेक दिवस अस्वच्छतेत जगणाऱ्या व्यक्तींमध्ये या उपक्रमामुळे लक्षणीय बदल दिसून आला. त्यांची मोफत दाढी-कटिंग, साबणाने स्नान, नवीन कपडे, चहा-फराळ तसेच प्रत्येकी १०० रुपयांची मदत देण्यात आली. या माध्यमातून 'आपणही समाजाचा एक भाग आहोत' ही भावना त्यांच्या मनात रुजविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सुरेश शर्मा, अरुण काबरा, संजयकुमार गायकवाड, प्रभुदास वाडेकर, महेंद्र शिंदे यांनी शहरातील विविध भागांतून निराधारांची निवड करून पहाटे गोवर्धन घाट येथे आणले. राजू पुसनूर आणि प्रसाद यांनी दाढी-कटिंगची जबाबदारी पार पाडली. स्नानासाठी आवश्यक पाण्याची व्यवस्था सुरेश लोट यांनी केली, तर सुभाष बंग यांनी बनियन उपलब्ध करून दिले..पुढील मोहीम मे महिन्यातदरम्यान, येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या रविवारी शहरात असहाय्य, मानसिक आजारग्रस्त किंवा उपेक्षित व्यक्ती आढळल्यास भाजप किंवा लायन्स क्लबच्या सदस्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन संयोजक ॲड. दिलीप ठाकूर यांनी केले आहे..निराधारांची केली आरोग्य तपासणीडॉ. अर्जुन मापारे यांनी निराधारांची मोफत आरोग्य तपासणी करून आवश्यक औषधोपचार केले. स्नेहलता जयस्वाल, जयश्री ठाकूर आणि रेखा नगारे यांच्या हस्ते नवीन कपड्यांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमानंतर सदाशिव कंधारे यांच्या मार्गदर्शनात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी गोवर्धन घाट परिसराची स्वच्छता करून 'स्वच्छता हीच खरी सेवा' हा संदेश दिला.