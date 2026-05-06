Nanded News: खडकपुरा-वाघी रस्त्यावर अतिक्रमण हटविण्यात यश; ५० ते ६० अतिक्रमणे हटवली; मनपा व पोलिसांच्या संयुक्त मोहीमेअंतर्गत अतिक्रमणावर धडक कारवाई

नांदेड: खडकपुरा-वाघी रोड येथे अतिक्रमणाविरोधातील कारवाईदरम्यान कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाली होती. त्यामुळे येथे मंगळवारी (ता. पाच) पुन्हा पोलिस बंदोबस्तात धडक मोहीम राबवत सुमारे ५० ते ६० अतिक्रमणे हटवण्यात आली..महानगरपालिका व पोलिस प्रशासनाने सोमवारी (ता. चार) कलामंदिर ते मिल रोडदरम्यान कारवाई केली. त्यानंतर पथक खडकपुरा भागात पोचले असता काही नागरिकांनी विरोध दर्शविला. यावेळी वाद वाढत जाऊन मनपा कर्मचाऱ्यावर हल्ला करण्यात आला. यात कर्मचारी जखमी झाला होता..घटनेनंतर मनपाने तातडीने वजिराबाद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी मोहम्मद अतिक मोहम्मद खलील, शेख आयान शेख हबीब, उमरखान सत्तार खान व अन्य तिघांविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा, मारहाण, शिवीगाळ व धमकी देणे आदी कलमान्वये गुन्हा नोंदविला आहे..मंगळवारी (ता. पाच) सकाळी पोलिस बंदोबस्तात पुन्हा कारवाई करत दोन जेसीबीच्या साहाय्याने अतिक्रमण हटविण्यात आले. मोहिमेत मनपा व पोलिस विभागाचे ५० अधिकारी-कर्मचारी सहभागी झाले होते..पालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार व अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपआयुक्त अजितपालसिंघ संधू यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, शहरातील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम पुढेही सुरू राहणार असून शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मनपा प्रशासनाने दिला आहे.