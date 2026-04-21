Nanded News: पाण्यासाठी महिलांची दीड किलोमीटर पायपीट; स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही खैरगाव गटातील चार गावांना बसतात पाणीटंचाईच्या झळा

नांदेड: नांदेड-किनवट महामार्गालगत हिमायतनगर तालुक्यातील शेवटच्या टोकाला वसलेल्या खैरगाव गट ग्रामपंचायतीअंतर्गत खैरगाव, खैरगाव तांडा, बोधन तांडा आणि लाइन तांडा गावांतील नागरिकांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी तीव्र हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही मूलभूत गरज असलेले पाणी मिळत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे..१६५० लोकसंख्या असलेल्या खैरगावातील महिलांना आणि लहान मुलांनाही एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धोकादायक विहिरीवर जाऊन पाणी आणावे लागते. या विहिरीपर्यंतचा रस्ता कच्चा असून जीवघेणा असल्याने अपघाताचा धोका कायम असतो. तरीही पाण्यावाचून पर्याय नसल्याने ग्रामस्थांना जीव धोक्यात घालून पाणी आणावे लागते..गेल्या पन्नास वर्षांपासून या भागात पाणीटंचाईचा प्रश्न कायम आहे. विविध योजनांच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात पाण्याचा प्रश्न 'जैसे थे' आहे. अनेक योजना केवळ कागदावरच राहिल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. गावात पाणी नसल्यामुळे मुलांच्या विवाहासाठीही अडचणी निर्माण होत असून, 'पाणी नसलेल्या गावात मुलगी देणार नाही' अशी भूमिका अनेक कुटुंबे घेत असल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.."आम्ही रोज उन्हातान्हात डोक्यावर घागर घेऊन एक ते दीड किलोमीटर चालत पाणी आणतो. शासनाकडे वारंवार मागणी करूनही कोणी लक्ष देत नाही. आम्हाला पाणी मिळणे हा आमचा हक्क आहे, उपकार नाहीत."-फुलाबाई आडे"विहिरीपर्यंत जाणारा रस्ता खूप धोकादायक आहे. कधी घसरून अपघात होईल याची भीती वाटते. लहान मुलींनाही पाणी आणण्यासाठी जावं लागतं, ही परिस्थिती लाजिरवाणी आहे."-कविताबाई राठोड."पाणीपुरवठ्याच्या योजना फक्त कागदावर आहेत. प्रत्यक्षात एक थेंब पाणी मिळत नाही. प्रशासनाने आता तरी जागं व्हावं, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागेल."-वसंत राठोड"दरवर्षी आश्वासनं दिली जातात; पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. पाण्यासाठी इतका त्रास सहन करावा लागतो, हे आमच्या नशिबीच का?"-देवका राठोड."घरातील सगळी कामं सोडून दिवसाचा मोठा वेळ पाणी आणण्यात जातो. मुलांच्या शिक्षणावरही त्याचा परिणाम होतो. आता तरी कायमस्वरूपी उपाययोजना व्हावी."-प्रेमाबाई राठोड" गावात पाणी नसल्यामुळे लग्नासाठीही अडचणी येत आहेत. प्रशासनाने तातडीने ठोस पावलं उचलली नाहीत, तर ग्रामस्थांचा संताप आणखी तीव्र होईल."-प्रदीप भंडारे.