नांदेड : लाॅकडाऊनमुळे, किड्नी पेशन्टची हेळसांड; बस सेवा बंद केल्यामुळे, दुचाकीवरुन प्रवास

आरळी ( जिल्हा नांदेड ) : कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बुधवार (ता. 25 ) रोजी जाहिर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे, बस सेवा बंद केल्यामुळे, बिलोलीसह जिल्हातील किड्नी पेशन्टची डायलेससाठी जिल्हा ठिकाणी जाण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था नसल्यामुळे, आंधार्‍या रात्री किंवा भर उन्हात पेशन्टला दुचाकीवरुन शेकडो कि. मी. प्रवास करावा लागत आहे. " कोरोना व्हायरस " या आजारापासून सर्वांना बचाव करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार तर्फे गेल्या एक वर्षापासून वेगवेगळ्या उपाय योजन राबावीत आहे. त्यातला एक भाग म्हणून लॉकडाऊनची घोषण केली. त्यामुळे सर्व सामान्य जनते सोबतच " किड्नी " पेशन्टला खुप मोठी अडचण निर्माण होत आहे. हेही वाचा - देशी दारुसह अडीच लाखाचा मुद्देमाल जप्त; वसमत शहर पोलिसांची कामगिरी, नांदेडच्या दोघांना अटक बिलोली तालूक्यातील आदमपूर, शंकरनगर आणि डोणगांव इत्यादी ठिकाणाहुन किमान पाच तर जिल्हा व बाहेरच्या जिल्ह्यातून किमान शंभर ते दीडशे किड्नी पेशन्टला दर चार दिवसानी नांदेड येथे जाऊन डायलेसेस करुन घ्यावे लात आहे. परंतु वाहतूक व्यवस्था बंद केल्यामुळे, सदरिल रुग्नाला ये- जा करण्यासाठी खाजगी वाहने परवडत नाही. गेल्याशिवाय जमत नाही. नाही गेले तर जीवंत राहण्याची खात्री नाही. अशा परिस्थितीमुळे रुग्ण अडचणीत सापडला आहे.



अशा गंभीर रुग्ण किंवा प्रसुती होणार्‍या महिलानांना तालूका स्तरावरुन महामंडळाची बस सेवा उपलबध करुन देणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण खाजगी वाहनधारकाकडून रुग्णाची लूट होत. जिल्हाधिकारी यानी संबधीत रुग्णांची होणारी हेळसांड तात्त्काळ थांबवावे असे सर्व रुग्ण नातेवाईकाचे मत आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

