Nanded Accident: नांदेड-किनवट महामार्गावर ट्रक झाडाला धडक; चालक ठार

किनवट : नांदेड-किनवट महामार्गावरील बेल्लोरी ते धानोरा घाट परिसरात मंगळवारी (ता. दहा) सायंकाळी भीषण अपघात झाला..ट्रक झाडावर धडकल्याने चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. तर, ट्रकमधील एक जण गंभीर जखमी झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, केटीसी कंपनीचा ट्रक (क्रमांक टीएस २६ टी १९३६) नांदेडहून किनवटकडे येत होता..बेल्लोरी–धानोरा घाटातील वळणदार रस्त्यावर ट्रक अचानक अनियंत्रित होऊन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मोठ्या झाडावर धडकला. धडक इतकी जबरदस्त होती की, झाड मुळासकट उखडून पडले आणि ट्रकचेही मोठे नुकसान झाले..या अपघातात ट्रक चालक गोविंद शिंगेवाड (वय ४८) (रा. शेंबोली, ता. मुदखेड) यांचा जागीच मृत्यू झाला. ट्रकमधील अन्य एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून तिला तातडीने उपचारासाठी इस्लापूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले..प्राथमिक अंदाजानुसार घाटातील वळणदार रस्ता आणि वाहनाचा वेग यामुळे अपघात घडल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिस अधिक तपास करत आहेत..