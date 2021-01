नांदेड कृषी महोत्सव : शेतकऱ्यांच्या वस्तू खरेदी करुन आशाताई शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना दिले प्रोत्साहन 

नांदेड : नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय, कृषी विभाग नांदेड, जिल्हा परिषदेच्या संयुक्त विद्यमानाने कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते, शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीची अभिनव कल्पना जिल्हा प्रशासनाने राबवली आहे. या कृषी महोत्सवाला सामाजिक कार्यकर्त्या आशाताई शामसुंदर शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक स्टॉलला भेट देऊन प्रत्येक गोष्टीची माहिती घेऊन पाहणी केली. व शेतकऱ्यांची निराशा दूर होण्यासाठी त्यांनी उपस्थित सर्व कृषी स्टॉलला भेट देऊन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले. यावेळी आशाताई शिंदे विक्रीसाठी आलेल्या प्रत्येक वस्तूची पाहणी करुन शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक वस्तू स्वतः खरेदी करुन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले, यावेळी कृषी अधीक्षक रविशंकर चलवदे, तालुका कृषी अधिकारी रमेश देशमुख, विश्वनाथ पा. लोंढे, शिवराज पाटील शिंदे, कंधार बाजार समिती संचालक अनिकेत पाटील जोमेगावकर, तानाजी पाटील, कृषी सहायक राजू कदम, बसवेश्वर मडके, यांच्यासह कृषी अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी, विक्रेते ,ग्राहक , पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

