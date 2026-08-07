Nanded Road Collapse: रस्त्यावर अचानक पडला पाच फुटांचा खड्डा!; मालवाहू ट्रक अडकला, नांदेडमध्ये रस्त्यांच्या दर्जाचा प्रश्न ऐरणीवर

नांदेड: शहरातील नंदीग्राम सोसायटी परिसरातील कृष्णा चौकात मामा गॅरेजच्या पाठीमागे गुरुवारी दुपारी एक मालवाहू ट्रक रस्त्यावरून जात असताना अचानक रस्ता खचला आणि ट्रकचा पुढील भाग मोठ्या खड्ड्यात अडकला. पाच फुटांच्या खड्ड्यामुळे परिसरात काही काळ एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने चालकाने प्रसंगावधान राखल्याने जीवितहानी अथवा दुखापत झाली नाही..प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, ट्रक नेहमीप्रमाणे रस्त्यावरून पुढे जात असताना रस्त्याच्या मधोमध अचानक जमीन खचली. काही क्षणांतच सहा फुटांहून अधिक खोलीचा मोठा खड्डा तयार झाल्याने ट्रकचे पुढील चाक त्यात अडकले आणि वाहन जागीच थांबले..SIR नोंदणीच्या कामासाठी शिक्षक अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ; ERO, AERO ना मोठा दिलासा.घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. काही काळ या मार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली असून, वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी याच परिसरातील मुख्य भुयारी ड्रेनेज लाइनची दुरुस्ती करण्यात आली होती..या पार्श्वभूमीवर रस्ता खचल्याने नागरिकांनी कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित विभागाने रस्ता पूर्ववत करताना आवश्यक ती खबरदारी घेतली होती का, अशी चर्चा सुरू होती..वाहतूक तात्पुरती वळवलीमहापालिकेची मुख्य भुयारी ड्रेनेज लाइन कृष्णा चौकातून जाते. या लाइनला ४०० मिमी व्यासाची उपवाहिनी ‘टी-जॉइंट’द्वारे जोडलेली आहे. घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेच्या अभियंत्यांसह आपत्कालीन पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. क्रेनच्या साहाय्याने ट्रक सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आला. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कृष्णा चौकातील वाहतूक तात्पुरती वळविण्यात आली असून परिसरात बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत..Mhada Lottery: मुंबईकरांची गृहस्वप्नपूर्ती! म्हाडाच्या २,६४० घरांची सोडत जाहीर; पुढील लॉटरी कधी? .महापालिकेकडून तातडीने उपाययोजनानंदीग्राम सोसायटीतील कृष्णा चौक येथे मुख्य भुयारी ड्रेनेज लाइन खचल्याने रस्त्याखाली मोठी पोकळी निर्माण झाली. याच ठिकाणावरून जाणारा रेतीने भरलेला अवजड ट्रक रस्ता खचल्याने अडकला. घटनेची माहिती मिळताच महानगरपालिकेने ट्रक सुरक्षितपणे बाहेर काढत ड्रेनेज लाइन व रस्ता दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.