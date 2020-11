नांदेड : हिमायतनगर व नायगाव नगरपंचायतीच्या आरक्षणाची सोडत 27 नोव्हेंबरला  

नांदेड : नांदेड जिल्‍हयातील नगरपंचायत हिमायतनगर सार्वत्रिक निवडणूक-2021 साठी मा. राज्‍य निवडणूक आयोग महाराष्‍ट्र यांनी दिनांक 29 ऑक्टोबर,2020 अन्‍वये नगरपंचायतीची प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. त्‍यानुसार आयोगाने ठरवून दिलेल्‍या आरक्षणाच्‍या प्रमाणानुसार हिमायतनगर नगरपंचायतीच्‍या क्षेत्रातील एकूण प्रभागापैकी अनुसूचित जातीमधील महिला, अनुसूचित जमातीमधील महिला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण महिला याकरीता सोडत उपविभागीय अधिकारी हदगाव यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली शुक्रवार 27 नोव्हेंबर, 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता तहसिल कार्यालय हिमायतनगर येथे आयोजित करण्‍यात आली आहे. हिमायतनगर नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व संबंधित नागरिकांनी आरक्षण निश्चितीच्‍या कार्यक्रमास सोडतीच्‍या ठिकाणी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे. नायगाव नगरपंचायतीच्या आरक्षणाची सोडत 27 नोव्हेंबरला नांदेड : नांदेड जिल्‍हयातील नगरपंचायत नायगाव सार्वत्रिक निवडणूक-2021 साठी मा. राज्‍य निवडणूक आयोग महाराष्‍ट्र यांनी 29 ऑक्टोबर 2020 अन्‍वये नगरपंचायतीची प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. त्‍यानुसार आयोगाने ठरवून दिलेल्‍या आरक्षणाच्‍या प्रमाणानूसार नायगाव नगरपंचायतीच्‍या क्षेत्रातील एकूण प्रभागापैकी अनुसूचित जातीमधील महिला, अनुसूचित जमातीमधील महिला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण महिला याकरीता सोडत उपविभागीय अधिकारी, बिलोली यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली शुक्रवार 27 नोव्हेंबर, 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता नगरपंचायत कार्यालय नायगाव येथे आयोजित करण्‍यात आली आहे. नायगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व संबंधित नागरिकांनी आरक्षण निश्चितीच्‍या कार्यक्रमास सोडतीच्‍या ठिकाणी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

Web Title: Nanded: Leaving reservation of Himayatnagar and Naigaon Nagar Panchayats on November 27 nanded news