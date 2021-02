नांदेड: प्रेमात अडथळा ठरणाऱ्याचा खून करणाऱ्या महिलेसह दोघांना जन्मठेप

नांदेड : प्रेमात अडथळा ठरणाऱ्याचा निर्घृण खून करणाऱ्या प्रियकर आणि प्रेयसीला येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. आर. धामेचा यांनी बुधवारी (ता. १०) जन्मठेप आणि प्रत्येकी पाच हजाराच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. शिक्षा झालेल्या महिलेस एक लहान मुलगी आहे. शहरातील वजिराबाद पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत धनंजय ऊर्फ धन्या उर्फ धनराज रोहिदास दूधमल याचे याच भागातील एका महिलेसोबत अनैतिक संबंध होते. सन 2016 मध्ये एका रात्री या घराच्या आसपासच्या लोकांनी या संबंधांना विरोध दर्शवला. तेव्हा धनंजय दुधमला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता त्या दिवशी परमेश्वर शेषराव कांबळे याच्या हाती तो लागला नाही. पण त्या दिवशी आपल्याकडील चाकूचा धाक दाखवून धनंजय दुधमल पळून गेला. हेही वाचा - तरुणीवर अत्याचारप्रकरणी सैन्यदलातील जवानाविरुद्ध आखाडा बाळापूर येथे गुन्हा दाखल परमेश्वर कांबळे हा ट्रक चालक होता आणि आपला भाऊ धम्मपाल कांबळेसोबत राहत होता. ता. २२ मे २०१६ रोजी रात्री उशिरा घरी आला. ता. 23 मे च्या पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास घरात झोपलेल्या धम्मपाल कांबळेला दादा- दादा असा आवाज आल्यानंतर त्यांनी बाहेर येउन पाहीले तेव्हा परमेश्वर च्या पोटावर, हातावर, डोक्यावर तीक्ष्ण हत्याराने वार केलेली दिसले. लगेच त्याला उपचारासाठी शासकिय रुग्णालयात दाखल केले. ते ता. २० मे २०१६ रोजी उपचार सुरु असताना परमेश्वर कांबळे यांनी दिलेल्या जबाबानुसार मागील वादातून लक्षात ठेवून धनंजय दुधमलने आणि त्याच्या प्रेयसीने मला जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला असा जबाब दिला. अगोदर वजिराबाद पोलिस हा गुन्हा ३०७ नुसार दाखल झाला होता. उपचारादरम्यान एक जून २०१६ रोजी परमेश्वर कांबळेचा मृत्यू झाला. यानंतर या गुन्ह्यात खुनाची कलम वाढली. वजिराबाद पोलिस ठाण्याचे पोलिस अधिकारी गजानन क्षीरसागर आणि आनंद झोटे यांनी या गुन्ह्याचा तपास केला. न्यायालयाने सन २०१६ पासून धनराज उर्फ धन्या उर्फ धनंजय रोहिदास दुधमलला आजपर्यंत जामीन दिलेला नव्हता. पण त्याची प्रेयसी जामिनावर बाहेर होती. सत्र खटला क्रमांक ९०/२०१६ मध्ये एकूण ११ साक्षीदारांनी आपले जवाब न्यायालय समक्ष नोंदवले. या प्रकरणात परमेश्वर कांबळे मृत्यूपूर्व जबाब दिला होता. सोबत दोन साक्षीदार प्रत्यक्ष घटना पाहणारे होते. झालेल्या युक्तिवादात धनंजय ऊर्फ धन्या दुधमल आणि त्याच्या प्रेयसीने मिळून परमेश्वर कांबळे यांचा खून केल्याची बाब न्यायालयात सिद्ध झाली. आणि न्यायालयाने या दोघांना जन्मठेप आणि प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. या खटल्यात सरकार पक्षाची बाजू अॅड. रणजित देशमुख यांनी मांडली.

