Nanded Accident: दहावीतील विद्यार्थ्याचा ट्रकखाली चिरडून मृत्यू: जानापुरीत हृदयद्रावक घटना

Nanded News: नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यात दहावीतील विद्यार्थ्याचा ट्रकखाली चिरडून जागीच मृत्यू झाला. जानापुरी शिवारात घडलेल्या या अपघातामुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
लोहा (जि. नांदेड) : ट्रकखाली चिरडून दहावीतील विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता.२३) दुपारी तीनच्या सुमारास जानापुरी (ता. लोहा) शिवारात घडली.

