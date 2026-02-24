Nanded Accident: दहावीतील विद्यार्थ्याचा ट्रकखाली चिरडून मृत्यू: जानापुरीत हृदयद्रावक घटना

लोहा (जि. नांदेड) : ट्रकखाली चिरडून दहावीतील विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता.२३) दुपारी तीनच्या सुमारास जानापुरी (ता. लोहा) शिवारात घडली..जानापुरी येथील भागवत शामसुंदर शिंदे (वय १५) हा कामानिमित्त दुचाकीने (एमएच २६ सीएस ७०४१) नांदेडच्या दिशेने निघाला होता. त्याच्या गावापासून तीन किलोमीटरवर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमाक ३६१ असून तेथे दोन दिवसांपासून बंद पडलेला ट्रक ((सीजी ८ झेड १३८२) रस्त्यावर उभा आहे..Tehsildar Accident Nanded : अर्धापूर तहसीलदारांच्या गाडीला ट्रॅक्टरची धडक, तहसीलदारांसह दोघे जखमी.या ट्रकच्या पाठीमागून येणाऱ्या भरधाव ट्रकखाच्या (सीजी ८ एएक्स ९२७९) चाकाखाली येऊन भागवत शिंदे जागीच ठार झाला. त्याने गेल्या शुक्रवारीच मराठीचा पेपर दिला होता. त्याच्या अपघाती मृत्यूने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.