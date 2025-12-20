Electric Shock: विजेची तार अंगावर पडल्याने शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू

मारतळा : विजेची तार अंगावर पडल्यामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १८) सायंकाळी लोहा तालुक्यातील गोळेगाव (तपोवन) येथे घडली..गोळेगाव येथील अल्पभूधारक शेतकरी सदाशिव धोंडीबा लादगे (वय ४६) गुरुवारी सायंकाळी बाजाराला भाजीपाला विक्रीसाठी नेण्याच्या उद्देशाने टोमॅटोची तोडणी करत होते. यावेळी शेताच्या बाजूला असलेली उच्च दाबाची विद्युत तार तुटून सदाशिव लादगे यांच्या अंगावर पडली..तारेचा आवाज ऐकून शेजारच्या शेतकऱ्यांनी धाव घेत लादगे यांनी प्राथमिक उपचारासाठी नांदेड येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. नांदेड विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात शवच्छेदन करण्यात आले. .kankavli : नर्सिंग महाविद्यालयात शिकणाऱ्या तरुणीचा मृत्यू, संतप्त जमावाकडून रुग्णालयाची तोडफोड, डॉक्टरांना धक्काबुक्की; नक्की काय घडलं?.शुक्रवारी (ता. १९) सकाळी गोळेगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. लादगे यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी असा परिवार आहे. दरम्यान, सदाशिव लादगे अल्पभूधारक शेतकरी असून कष्टाने भाजीपाला पिकत होते. यावरच त्यांच्या संसाराचा गाडा सुरू होता. या घटनेमुळे लादगे परिवाराचा आधारवडच कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.