नांदेड

Electric Shock: विजेची तार अंगावर पडल्याने शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू

Nanded News: नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यात उच्च दाबाची विद्युत तार तुटून अंगावर पडल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. भाजीपाला तोडणीदरम्यान घडलेल्या या दुर्घटनेने शेतातील विद्युत सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न समोर आणला आहे.
Electric Shock

Electric Shock

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मारतळा : विजेची तार अंगावर पडल्यामुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. १८) सायंकाळी लोहा तालुक्यातील गोळेगाव (तपोवन) येथे घडली.

Loading content, please wait...
Nanded
police
Farmer
Farm
Electric shock death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com