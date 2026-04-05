Nanded News: नांदेडमध्ये पुरवठा सुरळीत; तरीही गॅससाठी नागरिकांची रांगा वाढल्या; ऑनलाइन बुकिंग असूनही नागरिकांना सिलिंडर मिळण्यात उशीर

नांदेड: जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत असतानाही शहरासह ग्रामीण भागातील विविध गॅस एजन्सींवर नागरिकांच्या लांबलचक रांगा अद्याप कायम असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सिलिंडर मिळवण्यासाठी अनेक नागरिक सकाळी लवकरच एजन्सीसमोर हजेरी लावत असून, काही ठिकाणी तर गर्दीमुळे तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे..पुरवठा विभागाच्या माहितीनुसार, नांदेड जिल्ह्यात सध्या गॅस सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नसून नियमितपणे वितरण केले जात आहे. तेल कंपन्यांकडून दररोज आवश्यक त्या प्रमाणात सिलिंडरचा पुरवठा होत असून, एजन्सींना वेळोवेळी स्टॉक उपलब्ध करून दिला जात आहे..Nanded Gangwar: नांदेडमध्ये मध्यरात्री गॅंगवार; जुन्या वैमनस्यातून तलवार-खंजीर हल्ल्यात तिघांचा खून, शहरात भीतीचे वातावरण.जिल्ह्यातील प्रमुख गॅस गोदामांमध्येही पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात दररोज हजारो सिलिंडरचे वितरण होत असून, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा समाधानकारक असल्याचा दावा करण्यात येत आहे..मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थितीत नागरिकांना वेगळाच अनुभव येत आहे. ऑनलाइन बुकिंग केल्यानंतरही सिलिंडर वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे अनेक ग्राहक थेट एजन्सीवर जाऊन सिलिंडर घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे एजन्सींवर अनावश्यक गर्दी वाढत असून, रांगा कमी होत नसल्याचे चित्र आहे..सिलिंडर वितरणात उशीरकाही ठिकाणी वितरण प्रक्रियेत होणारा विलंब, वाहनांची अपुरी उपलब्धता किंवा एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक येणे, ही गर्दीची कारणे असल्याचे समोर येत आहे. ग्रामीण भागात तर वाहतूक व्यवस्थेच्या अडचणीमुळे सिलिंडर वितरणात उशीर होत असल्याची तक्रार आहे..संयम बाळगण्याचे आवाहनदरम्यान, प्रशासनाने नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले असून, ऑनलाइन बुकिंग व घरपोच सेवेचा लाभ घ्यावा, असे सांगितले आहे. तसेच एजन्सींनाही वितरण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुरवठा सुरळीत असतानाही रांगा का लागत आहेत, याचा शोध घेऊन लवकरच उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.