नांदेड : महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेमार्फत महिला बचत गटांना ३२ लाखांचे कर्ज वाटप

नायगाव ( जिल्हा नांदेड ) : महिलांनी दुग्ध व्यवसाय, किराणा दुकान यासह विविध व्यावसायातून आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्याबरोबरच आत्मनिर्भर होण्यासाठी कुंटूर येथील महाराष्ट्र बँकेच्या वतीने ३२ महीला बचत गटांना प्रत्येकी एक लाख या प्रमाणे ३२ लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे. ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत बँकेने महीलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्वपूर्ण पाऊल उचलल्याबद्दल बचत गटाच्या महीलांनी आभार मानले आहे. कुंटूर (ता. नायगाव) येथील रमाई, संविधान महिला बचत गट डोंगरगाव येथील मातोश्री, आण्णाभाऊ साठे, महालक्ष्मी, मेटुर गट, बळेगाव येथील मिराताई, जय लहूजी, प्रगती यासह कूंटुर येथील १०, बळेगाव येथील १०, डोंगरगाव येथील ११ अशा एकुण ३२ महिला स्वयंसहाय्यता समुह बचत गटाला विविध ऊद्योग करण्यासाठी कर्ज वाटप करण्यात आले. कर्ज वाटप करतांना किराणा दुकान, पीठाची चक्की, फुलांचा व्यवसाय, घोंगडी व्यवसाय, जनरल स्टोअर्स, झाडु बनवणे, दुग्ध व्यवसाय, शेळी पालन, मेंढी पालन, पत्रावळी व्यवसाय, बुरुड व्यवसाय, कोंबडी पालन अशा ३२ व्यावसायाची निवड करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांन नायगाव तालुक्याचे व्यवस्थापक अमोल जोंधळे (ब्लाॅक मॅनेजर पंचायत समिती नायगाव ) बाबु चंद्रकांत डोळे, अभियान व्यवस्थापक नायगाव, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक मॅनेजर करण जिवन सिंग, रोखपाल गोपाल कदम, शंकर अरगुडलवाड आदींची उपस्थिती होती. स्वयंसहाय्यता गटाच्या महिलांना आत्मसन्माने व स्वतः चा व्यवसाय करुन आत्मनिर्भर होण्यासाठी बँकेने केलेल्या मदतीबद्दल बचत गटाच्या वतीने बँक अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी कुंटुरच्या रेखा अनिल कांबळे, डोंगरगाव येथील रमा सोंनपारखे, माया सुर्यकार बॅंक सखी यासह स्वयंसहाय्यता गटाच्या महिला उपस्थित होत्या. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

