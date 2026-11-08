Himalayan Adventure: सिंगापूर ते लेह-लडाख... नांदेडच्या सुपुत्राची जिद्द! १९ हजार फुटांवर रॉयल एनफिल्डने गाठले उमलिंग ला, पत्नी-मुलींमुळे स्वप्नाला गवसणी

नवीन नांदेड : स्वप्न पाहणारे अनेक असतात; मात्र ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी हजारो किलोमीटरचा प्रवास करण्याचे धाडस फार थोडे जण दाखवतात. नांदेडचे सुपुत्र आणि एसजीजीएस महाविद्यालयाचे माजी संचालक डॉ. एल. एम. वाघमारे यांचे चिरंजीव रोहन वाघमारे यांनी असेच एक साहसी स्वप्न साकार केले. कामानिमित्त सिंगापूरमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रोहन यांनी केवळ हिमालयातील बाईक रायडिंगचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतात येत लेह-लडाखच्या दुर्गम पर्वतरांगांमध्ये रॉयल एनफिल्डवर तब्बल एक हजार किलोमीटरहून अधिक अंतराची मोहीम यशस्वीरीत्या पूर्ण केली..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.रोहन यांनी १ ऑक्टोबर रोजी 'एंडेव्हर लडाख'सोबत या मोहिमेचे बुकिंग केले आणि हिमालयाच्या दिशेने प्रवासाची तयारी सुरू केली. कुटुंबाला सिंगापूरमध्ये मागे ठेवून केवळ बाईक रायडिंगचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतात येण्याचा त्यांचा निर्णय अनेकांना वेगळा वाटणारा होता. मात्र, पत्नी आणि मुलींच्या भक्कम प्रोत्साहनामुळे त्यांनी या स्वप्नपूर्तीसाठी पाऊल उचलले. सिंगापूर ते दिल्ली आणि त्यानंतर दिल्ली ते लेह असा विमानप्रवास करून त्यांनी मोहिमेला सुरुवात केली..लेहमधील स्थानिक पर्यटन आणि उंच हवामानाशी जुळवून घेतल्यानंतर खारदुंग ला, नुब्रा व्हॅली, हानले आणि उमलिंग ला असा त्यांचा साहसी प्रवास सुरू झाला. जगातील सर्वाधिक उंचीवरील मोटारवाहतुकीचा रस्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उमलिंग ला येथे रॉयल एनफिल्डवर पोहोचणे हे त्यांच्या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. उमलिंग ला गाठल्यानंतर तेथून हानलेमार्गे पुन्हा लेहला परतत त्यांनी ही मोहीम पूर्ण केली..समुद्रसपाटीपासून सुमारे १९ हजार फूट उंचीवर असलेल्या उमलिंग ला येथे पोहोचताना उणे तापमान, विरळ हवा, कमी ऑक्सिजन, वेगवान बर्फाळ वारे आणि अत्यंत कठीण रस्त्यांचा सामना करावा लागला. मात्र, चिकाटी, आत्मविश्वास आणि कुटुंबाच्या प्रेरणेच्या बळावर त्यांनी हे आव्हान यशस्वीपणे पेलले.या प्रवासात खारदुंग ला येथील बर्फाच्छादित रस्ते, नुब्रा व्हॅलीचे निसर्गसौंदर्य, पॅंगॉन्ग त्सो येथील आकाशात दिसणारी आकाशगंगा आणि हिमालयाचे अद्भुत वैभव अनुभवण्याची संधी त्यांना मिळाली. भारतीय लष्कराचे शौर्य आणि सीमावर्ती भागातील प्रतिकूल परिस्थितीत कार्यरत असलेल्या जवानांचे योगदानही त्यांनी जवळून अनुभवले. पॅंगॉन्ग तलावाजवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा ध्वजासह उभारलेला पुतळा पाहून त्यांना विशेष अभिमानाची अनुभूती आली..सुमारे दहा दिवसांच्या या मोहिमेनंतर रोहन सुरक्षितपणे लेहला परतले. त्यांच्या बाईकच्या स्पीडोमीटरवर एक हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर पूर्ण झाल्याची नोंद झाली. या साहसी प्रवासासाठी त्यांनी 'एंडेव्हर लडाख', भारतीय लष्कर, सीमा रस्ते संघटना (बीआरओ), रॉयल एनफिल्ड आणि विशेषतः आपल्या कुटुंबाचे मनापासून आभार मानले..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी. उमलिंग ला येथील अनुभव सांगताना रोहन वाघमारे म्हणाले, "उमलिंग लाच्या शिखरावर उभा असताना थंडी, कमी ऑक्सिजन आणि कठीण प्रवास या सगळ्यांचा विसर पडला होता. त्या क्षणी माझ्या डोळ्यांसमोर फक्त माझी पत्नी आणि मुली होत्या. त्यांच्या प्रोत्साहनामुळेच शाळेत असताना पाहिलेले स्वप्न प्रत्यक्षात जगता आले. जगातील सर्वाधिक उंचीवरील मोटरेबल रस्त्यावर रॉयल एनफिल्ड चालवणे हा केवळ प्रवास नव्हता, तर आयुष्यभर जपून ठेवण्यासारखा अविस्मरणीय अनुभव होता.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.