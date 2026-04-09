Nanded News: बाजारपेठेत ‘फळांच्या राजा’ची एंट्री; १५ एप्रिलनंतर वाढणार आवक; केसर, बदाम आंबा विक्रीसाठी

नांदेड: शहरातील बाजारपेठेत आंब्यांची आवक सुरू झाली आहे. एप्रिल महिन्याच्या सुरवातीपासून केसर आणि बदाम आंबा विक्रीसाठी उपलब्ध झाला आहे. १५ एप्रिलनंतर विविध भागांतून मोठ्या प्रमाणावर आंब्यांची आवक होणार असून हंगामाला खऱ्या अर्थाने वेग येणार आहे..बाजारात केसर आंबा २२० रुपये प्रतिकिलो दराने, तर बदाम आंबा १४० रुपये किलो दराने विकला जात आहे. आवक मर्यादित असली, तरी दर्जेदार आंब्यांमुळे ग्राहकांचा ओढा कायम आहे. फळ विक्रेत्यांनी सांगितले, हंगामातील पहिल्या आंब्यांची खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल दिसून येतो. नांदेडमध्ये हापूस आंब्याला दरवर्षीप्रमाणे यंदाही विशेष पसंती मिळत आहे..कोकण पट्ट्यातून येणाऱ्या हापूस आंब्याच्या चवीमुळे ग्राहक त्याची आतुरतेने वाट पाहतात. सध्या मर्यादित आवक सुरू असून एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर हापूस मोठ्या प्रमाणावर बाजारात दाखल होईल, असा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला..त्यानंतर बाजारात विविध दर्जा व आकारातील आंबे उपलब्ध होतील. बाजारात केवळ किरकोळच नव्हे, तर घाऊक व्यवहारांनाही वेग येत असून व्यापाऱ्यांकडून आंब्यांचे वर्गीकरण करून विक्री केली जात आहे. काही विक्रेत्यांनी दर्जानुसार वेगवेगळे दर ठेवले असून ग्राहकांना पसंतीनुसार पर्याय उपलब्ध करून दिले जात आहेत..साठवण, गुणवत्तेकडे लक्षशहरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये खरेदी-विक्रीची उलाढाल सुरू आहे. यंदा हवामान पोषक राहिल्यास उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. केसर, बदाम, हापूससह इतर स्थानिक व बाहेरील जातींची आवक मोठ्या प्रमाणावर होईल. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या आंब्यांमुळे बाजारात विविधता वाढेल, तसेच ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळतील. दरम्यान, व्यापाऱ्यांनी साठवण, वाहतूक आणि गुणवत्ता याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. फळांचा ताजेपणा टिकवण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन करण्यात येत आहे.."एप्रिलच्या सुरवातीपासून आंब्यांची आवक सुरू झाली असून ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सध्या केसर व बदाम आंब्यांची विक्री सुरू आहे. पुढील १०-१५ दिवसांत आवक वाढेल आणि हापूस आंबाही मोठ्या प्रमाणावर बाजारात येईल. यामुळे बाजारात विविधता वाढून खरेदीला आणखी वेग येईल."- द्रौपदी शिंदे, व्यापारी.