Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणासाठी रणकंदन!; कुठे रास्ता रोको, तर कुठे कडकडीत बंद; आज जिल्हा बंदची हाक

नांदेड : अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने जिल्ह्यात आंदोलनाची धार वाढविण्यात आली आहे. गुरुवारी शहरासह जिल्ह्यात विविध ठिकाणी रास्ता रोको, बाजारपेठा बंद, दुचाकी रॅली काढण्यात आली. दरम्यान, सकल मराठा समाजाच्या वतीने शुक्रवारी (ता. चार) संपूर्ण नांदेड जिल्हा बंदची हाक देण्यात आली आहे..मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला सहा दिवस झाले असून, त्यांची प्रकृती खालावत असतानाही शासनाकडून अपेक्षित गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याचा संताप व्यक्त करत आंदोलकांनी एल्गार पुकारला. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील विविध भागांत आंदोलने केली. गुरुवारी नांदेड शहरातील राज कॉर्नर येथून सकल मराठा समाजाच्या वतीने दुचाकी रॅली काढण्यात आली. मोठ्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झालेल्या या रॅलीत विविध घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. यादरम्यान मुख्य मार्केटमधील अनेक व्यापारी, व्यावसायिकांनी आपापली प्रतिष्ठांनी बंद ठेवली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रॅली पोचल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. शहरात पोलिस विभागामार्फत पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता..पुण्यात DJविरोधात पोलिसांची आक्रमक कारवाई; अल मदिना यंग बॉईज मंडळाला दणका, २४ तासांत दोषारोपपत्र अन् शिक्षाही.निळा रोडवर महामार्ग ठप्पनिळा रोड परिसरातील जय भवानी चौक, वाडी (बु.) येथे रास्ता रोकोमुळे नांदेड-परभणी महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.नांदेड-नागपूर मार्गही ठप्पअर्धापूर तालुक्यातील पिंपळगाव महादेव येथेही नांदेड-अर्धापूर मार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली. पोलिसांनी आंदोलनस्थळी बंदोबस्त ठेवत वाहतूक सुरळीत केली..तामशात कडकडीत बंदतामसा : येथे सकल मराठा समाजाकडून पोलिस ठाणे आणि व्यापारी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (ता. तीन) निवेदन देण्यात आले. बंदमुळे शहरातील जुने बसस्थानक, भोकर रस्त्यावरील भुसार बाजारपेठ, नवीन बसस्थानक, डॉ. हेडगेवार मार्केट भागातील दुकाने कडकडीत बंद होती. बंदचा सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम झाला. बंददरम्यान सहायक पोलिस निरीक्षक सहदेव खेडकर यांनी बंदोबस्त ठेवला होता. बंदसाठी सकल मराठा समाजाचे माधवराव पाटील देवसरकर, गजानन शिंदे आष्टीकर, शंकर जगदाळे, मारुती पवार, विजय कदम, दिनेश पवार, बालाजी कोल्हे, पृथ्वीराज चव्हाण, बापूराव कौशल्ये, भागवत पवार, ज्ञानेश्वर कोडगीरवार, अमोल वानखेडे आदींनी पुढाकार घेतला..मारतळ्यात कडकडीत बंदमारतळा : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळावा, तसेच यापूर्वी देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची वैधता निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस असून, आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गुरुवारी (ता. तीन) मारतळा येथे अत्यावश्यक सेवा वगळता बाजारपेठ बंद ठेवून कडकडीत बंद पाळण्यात आला. मारतळा (ता. लोहा) येथील सकल मराठा समाजाच्या वतीने बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाला व्यापारी, दुकानदार व नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत दुकाने आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठाने बंद ठेवली..Thergaon Truck Accident: भरधाव ट्रकच्या धडकेत तरुण ठार; ‘एअर व्हॉल्व्ह’मधून पाणी भरण्यासाठी गेला असता काळाचा घाला.उमरा सर्कलमधूनही पाठिंबाउमरा सर्कलमध्येही सकल मराठा समाजाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने प्रतिष्ठाने बंद ठेवून शांततेत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. दरम्यान, अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी उस्माननगर पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता.हदगावात बंद; दिला पाठिंबाहदगाव : शहरात सकल मराठा समाजाकडून बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवण्यात आली. येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात मनोज जरांगे यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि राज्य शासनाच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. तहसील कार्यालयासमोर आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक दत्ता पाटील यांनाही सकल मराठा समाजाकडून पाठिंबा देण्यात आला. पोलिस निरीक्षक परमेश्वर कदम यांनी पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.