नांदेड : आमदार रातोळीकर यांची पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रचारानिमित्त नांदेड जिल्हा वकील संघाला भेट

नांदेड - भाजपा व मित्र पक्षाचे मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार शिरीष बोराळकर यांच्या प्रचारानिमित्त विधान परिषद आमदार राम पाटील रातोळीकर यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड येथे जाऊन वकील बांधव, भगिनी आणि न्यायालयीन कर्मचारी यांच्या भेटी घेऊन बोराळकर यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले. यावेळी त्यांनी चारशे ते पाचशे पदवीधर मतदारांना भेटी देऊन श्री बोराळकर हे कसे इतर उमेदवारांपेक्षा सरस व काम करणारे आणि पदवीधरांचे ज्वलंत प्रश्न सोडविणारे उमेदवार आहेत. तसेच त्यांच्या माध्यमातून पदवीधरांचा व वकील संघाचा कसा विकास करता येईल, हे मतदारांना पटवून सांगितले. त्याचबरोबर वकील संघाच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या व त्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ऍड. चैतन्यबापू देशमुख, रवी पाटील खतगावकर, अरूण सुकळकर, ऍड. रावसाहेब देशमुख, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ऍड. मिलींद लाठकर, माजी अध्यक्ष ऍड. मिलींद एकताटे, ऍड. शैलेश देशमुख, ऍड. संभाजी देशमुख, ऍड. अमित डोईफोडे, ऍड. चंद्रकांत पत्की, ऍड. रविंद पाटील, ऍड. कार्तिक बोकारे, ऍड. एन.व्ही. रेड्डी, ऍड. राम जाधव, ऍड. मोरे, ऍड. चक्रेश बन्नाळीकर व इतर वकील बांधव उपस्थित होते. तसेच आमदार रातोळीकर यांनी हदगाव व हिमायतनगर मतदारसंघाचा झंजावती दौरा करून पदवीधर मतदारसंघातील बुथप्रमुख, बुथपालक व भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निवडणूक रचनेचा व नियोजनाचा आढावा घेतला. तसेच हदगाव शहरामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन या संदर्भात माहिती दिली. तसेच ते येत्या 28 तारखेला हदगाव व हिमायतनगर मतदारसंघातील संपूर्ण 9 बुथच्या बुथनिहाय बैठका घेऊन पदवीधरांशी संवाद साधणार आहेत.

Web Title: Nanded: MLA Ratolikar visits Nanded District Advocates Association on the occasion of election campaign of graduate constituency nanded news