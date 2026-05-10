Nanded News: मॉन्सूनपूर्व नालेसफाईला प्रारंभ;आयुक्त डॉ. डोईफोडे यांची विविध भागांत पाहणी

नांदेड: पावसाळ्यात शहरात पाणी साचू नये, नैसर्गिक नाल्यांमधून पाण्याचा निचरा सुरळीत व्हावा, यासाठी नांदेड-वाघाळा शहर महापालिकेकडून मॉन्सूनपूर्व नालेसफाई मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी शनिवारी शहरातील विविध भागांतील नालेसफाई कामांची पाहणी केली..डॉ. डोईफोडे यांनी श्रावस्तीनगर, दुलेशहा रहेमाननगर-खडकपुरा, सोमेश कॉलनी येथील भाजीमंडी, अण्णा भाऊ साठे पुतळा ते वसंतराव नाईक चौक नाला, मालटेकडी ब्रिज, बायपास सना इंटरनॅशनल स्कूल तसेच मोहम्मद कॉलनी परिसरातील नाल्यांची पाहणी केली..नाल्यांमधील गाळ, कचरा व राडारोडा पूर्णपणे काढून नाले मोकळे करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित विभागाला दिले. यावेळी अतिरिक्त मनपा आयुक्त गिरीश कदम, उपायुक्त नितीन गाढवे, सहायक आयुक्त मो. गुलाम सादिक, शहर अभियंता सुमंत पाटील, कार्यकारी अभियंता दिलीप टाकळीकर, क्षेत्रीय अधिकारी फरहतुल्ला बेग, रावण सोनसळे, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक वासिम तडवी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..ब्लॅक स्पॉट्स'वर विशेष लक्ष३१ मेपूर्वी शहरातील सर्व छोटे-मोठे नाले स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. खासगी जागांवरील बांधकामांमुळे नैसर्गिक नाल्यांचा प्रवाह बदलला किंवा अरुंद झाल्यास त्याची तपासणी करून नियमांनुसार कारवाई करण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी नगररचना विभागाला दिल्या. दरवर्षी पाणी साचणाऱ्या 'ब्लॅक स्पॉट्स'वर विशेष लक्ष देऊन अतिरिक्त मनुष्यबळ व यंत्रणा तैनात करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आरोग्य विभागाने पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी धूर फवारणी व क्लोरिनेशन करण्याच्या सूचना दिल्या.