नांदेड : मुलाच्या डोईवर अक्षदा पडण्यापूर्वीच मातेचे निधन, बिलोली शहरातील ह्रदयदावक घटना 

बिलोली (जिल्हा नांदेड) : आठ- दहा वर्षांपूर्वी वडिलांचे छत्र हरपलेल्या बिलोली शहरातील एका तरुणाच्या डोईवर अक्षदा पडण्यापूर्वी त्याच्या आईचे हृदय विकारामुळे निधन झाल्याची दुः खद घटना गुरुवारी (ता. २४) घडल्यामुळे शहरात हळहळ व्यक्त केल्या जात आहे. मुलाचा लग्नविधी उरकला असला तरीही आईच्या निधनामुळे गुडमलवार कुटुंबियांवर दुः खाचा डोंगर कोसळला आहे. बिलोली शहरातील बुरुड गल्लीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या गुडमलवार कुटुंबीयांवर गुरुवारी दुःखाचा डोंगर कोसळले. नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष आनंद गुडमवार यांचे कनिष्ठ बंधू गोविंद बालाजी गुडमलवार यांचा काल भोकर तालुक्यातील लगळूद येथील गंगाधर सुलबेवार यांच्या मुलीशी विवाह सोहळा पार पडला. आठ- दहा वर्षांपूर्वी गोविंद यांच्या वडीलांचे निधन झाल्यामुळे ते पोरके झाले होते. वडिलांच्या निधनानंतर आई लक्ष्मीबाई व भाऊ आनंद यांनी कुटुंबातील सर्वांच्या गरजा पूर्ण करुन आधार दिल्यामुळे त्यांची योग्य वाटचाल सुरु होती. हेही वाचा - नांदेड : बरबड्यातील सोयाबीन चोरी करणाऱ्या टोळीतील दोघांना पोलिस कोठडी - मागील महिनाभरापासून आईने गोविंदच्या लग्नाची पूर्ण तयारी केली होती. बुधवारी देवकार्य पार पडले. नवरदेवाला विवाहस्थळी पाठवून दिले गेले. त्यानंतर गुरुवारी पहाटे लग्न सोहळ्याला जाण्यासाठी सगळ्यांची लगबग सुरु झाली. लग्नाची वेळ दुपारी बारा वाजताची होती. वर्‍हाडी मंडळी लग्नाला निघालेली असताना सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास नवरदेव मुलाची आई लक्ष्मीबाई बालाजी गुडमलवार (वय ६०) यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांचे त्यातच निधन झाले. लक्ष्मीबाईच्या निधनाची वार्ता समजताच बिलोलीसह लग्न सोहळ्यात असलेल्या भोकर तालुक्यातील लगळूद येथील लोकांना दुःख झाले. मात्र नियोजित लग्नसोहळ्याला फाटा न देता मोजक्याच लोकांच्या उपस्थितीत लग्न सोहळा आ

पावा लागला. त्यानंतर रात्री सात वाजताच्या सुमारास बिलोली येथील सार्वजनिक स्मशानभूमीमध्ये शोकाकुल वातावरणात लक्ष्मीबाई यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. वडिलांचे छत्र हरपलेल्या मुलाच्या लग्नाच्या सोहळ्याची जय्यत तयारी करुन आनंदाच्या क्षणी त्याच्या डोईवर अक्षदा न टाकताच जगाचा निरोप घेणाऱ्या लक्ष्मीबाई या दुर्दैवी मातेबरोबरच आईच्या प्रेम व आशीर्वादापासून पोरक्या झालेल्या मुलाच्या कुटुंबात नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

