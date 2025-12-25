नांदेड

नांदेड हादरलं! घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला आई-वडिलांचा मृतदेह; दोन्ही मुलांनीही रेल्वेखाली उडी मारुन स्वत:ला संपवलं

Mudhaked Family Nanded News : मुदखेड तालुक्यातील जवळा मुरार येथे आई-वडील घरात मृत आढळले, तर दोन मुलांनी रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केली.
सकाळ डिजिटल टीम
नांदेड : मुदखेड तालुक्यातील जवळा मुरार येथे गुरुवारी पहाटे एक धक्कादायक घटना उघडकीस (Nanded Crime News) आली. एका कुटुंबातील चारही सदस्यांनी आत्महत्या केल्याने संपूर्ण तालुका हादरून गेला आहे. घरात आई-वडील गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले, तर त्यांच्या दोन्ही मुलांनी मुगट शिवाराजवळ रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.

