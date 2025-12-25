नांदेड हादरलं! घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला आई-वडिलांचा मृतदेह; दोन्ही मुलांनीही रेल्वेखाली उडी मारुन स्वत:ला संपवलं

नांदेड : मुदखेड तालुक्यातील जवळा मुरार येथे गुरुवारी पहाटे एक धक्कादायक घटना उघडकीस (Nanded Crime News) आली. एका कुटुंबातील चारही सदस्यांनी आत्महत्या केल्याने संपूर्ण तालुका हादरून गेला आहे. घरात आई-वडील गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले, तर त्यांच्या दोन्ही मुलांनी मुगट शिवाराजवळ रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे..जवळा मुरार येथील रहिवासी रमेश लखे (वय ५०) आणि त्यांची पत्नी राधाबाई लखे (वय ४५) यांनी आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपवले. त्यानंतर त्यांचे दोन्ही पुत्र उमेश लखे (वय ३०) आणि बजरंग लखे (वय २८) यांनी मुगट शिवारात जाऊन रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केली..निपाणीत भीषण अपघात; ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे चाक डोक्यावरून गेल्याने प्रसिद्ध व्यावसायिक जागीच ठार, डोक्याचा झाला चेंदामेंदा, ओळखही पटत नव्हती!.या एकाच कुटुंबातील चार जणांनी टोकाचा निर्णय का घेतला, यामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. बारड आणि मुदखेड पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.