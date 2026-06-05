नांदेड

Headmaster Bribery Case : नांदेडमध्ये खळबळ! बदली करण्यासाठी लिपिकाकडे मागितली 50 हजारांची लाच; मुख्याध्यापक एसीबीच्या जाळ्यात, अंगझडतीत काय काय सापडलं?

Headmaster Trapped by ACB in Bribery Case : तक्रारदाराकडून ५० हजार रुपयांची लाचेची रक्कम स्वीकारताना मुख्याध्यापक राजेश पडलवार याला पथकाने रंगेहाथ पकडले.
Why was the Mukhed headmaster arrested?

Why was the Mukhed headmaster arrested?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुखेड (नांदेड) : येथील हुतात्मा माधव विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकने शालेय खर्चाची रक्कम अॅडजस्ट करणे आणि बदली करण्यासाठी ५० हजारांची लाच मागितल्याची तक्रार विद्यालयातील लिपिकाने (Nanded headmaster bribery case 2026) केली. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शहानिशा करून राजेश गोविंदराव पडलवार या मुख्याध्यापकावर बुधवारी (ता. ३) कारवाई केली आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
school
teacher
Corruption
Corruption Case
Bribery Case
Nanded Zilla Parishad
acb arrests
Bribery department