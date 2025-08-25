Nanded Mumbai Vande Bharat Express: नांदेड मुंबई ‘वंदे भारत’ मंगळवारपासून धावणार

नांदेड

Nanded News: नांदेड -मुंबई वंदे भारत एक्स्प्रेसची विस्तारित सेवा मंगळवारपासून (ता.२६) सुरू होत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हिरवा झेंडा दाखवतील. हा कार्यक्रम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार असून पदाधिकारी, रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहाणार आहेत.
