Nanded News: ‘स्थायी’च्या सभापतिपदी गाडीवालेंचा एकमेव अर्ज;महिला व बालकल्याण समितीवर सोनींची वर्णी!

नांदेड: नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदासाठी वीरेंद्रसिंग गाडीवाले यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची निवड निश्चित झाली आहेस तर महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपदी सदिच्छा सोनी पाटील, उपसभापतिपदी निरंजना लांडगे यांचीही निवड जवळपास निश्चित मानली जात आहे. सभापती पदासाठी एक आणि उपसभापती पदासाठी एक असे दोनच अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांची औपचारिक घोषणा मंगळवारी (ता. २४) होणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत करण्यात येणार आहे..महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतिपदाला 'तिजोरीची चावी' मानले जात असल्याने या पदासाठी मोठी उत्सुकता होती. प्रारंभी सुमीत मुथा, दीपाली मोरे, कविता गड्डम आदींची नावे चर्चेत होती. महापौरपदी कविता मुळे यांची निवड झाल्यामुळे स्थायी समितीवरही महिला सभापती येईल, असा कयास वर्तविला जात होता. मात्र, सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत गाडीवाले यांचे नाव समोर आले आहे..सोमवारी (ता. २३) उपयुक्त तथा नगर सचिव अजितपालसिंग संधू यांच्याकडे अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी गाडीवाले यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाला. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित मानली जात आहे. गाडीवाले यांनी यापूर्वीही काँग्रेसच्या काळात स्थायी समिती सभापतिपद भूषविले असून, त्यांच्या अनुभवाचा लाभ महापालिकेच्या कारभाराला होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..केवळ औपचारिक घोषणा बाकीआता गाडीवाले, सोनी पाटील आणि निरंजना लांडगे यांच्या निवडीची केवळ औपचारिक घोषणा बाकी असून, मंगळवारी होणाऱ्या सभेत त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे..निवडीकडे लागले होते लक्षदरम्यान, नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे ४५ नगरसेवक निवडून आले असून, शिवसेनेच्या ४ व एका अपक्षाचा पाठिंबा मिळाल्याने सत्ताधारी गटाची संख्या ५० वर पोहोचली आहे. १६ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत सदस्य, स्थायी समिती सदस्य तसेच महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांची निवड जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर सभापतिपदांच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.