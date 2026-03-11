Nanded Municipal Corporation to Hold First General Meeting: नांदेड मनपाची पहिली सर्वसाधारण सभा सोमवारी, स्थायी समिती सदस्यांची निवड

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महापालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता.१६) सकाळी ११ ला महापौर कविता मुळे यांच्या अध्यक्षतेत होणार आहे. या सभेत महापालिकेतील महत्त्वाच्या स्थायी समितीचे १६ सदस्य, स्वीकृत (नामनिर्देशित) सदस्य तसेच महिला व बालकल्याण समितीचे ११ सदस्य निवडले जाणार असल्याने या सभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Malegaon Municipal Corporation : मालेगावकरांना मोठा दिलासा! पालिकेचे ११११ कोटींचे 'करमुक्त' बजेट सादर.Premium|Parbhani Municipal Corporation Election : ‘हिंदुत्व सोडले नाही, मुस्लिम मतांचा आदर’.महापालिकेतील प्रशासक राजनंतर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होणारी ही पहिलीच सर्वसाधारण सभा आहे. सभेला महापौर मुळे, उपमहापौर दीपकसिंह रावत, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम, नगरसचिव स. अजितपालसिंह संधू यांसह पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित राहणार आहेत..सभेत मागील विशेष सर्वसाधारण सभेचा इतिवृत्त कायम करण्यासह विविध महत्त्वाचे विषय मंजुरीसाठी ठेवले आहेत. तुलनात्मक संख्याबळ स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांमध्ये तुलनात्मक संख्याबळानुसार भाजप-शिवसेना यांचे १०, काँग्रेस-वंचित आघाडीचे ३, तर एमआयएमचे ३ सदस्य निवडले जाणार आहेत..महिला व बालकल्याण समितीमध्ये ११ महिला सदस्यांची निवड होणार असून, त्यामध्ये भाजप-शिवसेना ७, काँग्रेस-वंचित आघाडी २ आणि एमआयएम २ सदस्य असतील. भाजपला पाच सदस्य नियुक्तीचा कोटा महापालिकेत एकूण ८१ सदस्यसंख्या असून, त्यापैकी भाजप-शिवसेना यांचे ४९ सदस्य आहेत.त्यामुळे स्वीकृत सदस्यांपैकी भाजपला ५, काँग्रेस-वंचित आघाडीला २, तर एमआयएमला १ सदस्य नियुक्त करण्याचा कोटा मिळणार आहे. यासाठी संबंधित पक्षांच्या गटनेत्यांना १३ मार्च रोजी दुपारी तीनपर्यंत आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आहेत..भाजपकडे १५० अर्जस्वीकृत सदस्यपदासाठी भाजपकडे १५० अर्ज प्राप्त झाले असून, काँग्रेसकडे १०, तर वंचित बहुजन आघाडीकडे पाच अर्ज आल्याची माहिती आहे. मात्र, अंतिम नावांबाबत सर्व पक्षांनी गोपनीयता पाळली आहे. दरम्यान, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा नांदेड शहरात पुतळा उभारण्याबाबतचा प्रस्तावही या सभेच्या विषयपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे येणारी सर्वसाधारण सभा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.