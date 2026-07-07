Nanded: गुंठेवारी प्रमाणपत्रे आता घरबसल्या मिळणार ऑनलाइन; नांदेड मनपाची डिजिटल कारभाराकडे मोठी झेप, गैरप्रकारांनाही आळा बसणार

नांदेड: नागरिकांचा वेळ वाचविण्यासह प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेने गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रियेला पूर्णपणे ऑनलाइन केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना गुंठेवारी प्रमाणपत्रासाठी महापालिकेच्या फेऱ्या मारण्याची गरज राहणार नसून, नोंदणीकृत आर्किटेक्ट, अभियंता किंवा सुपरवायझर यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर करून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणपत्र घरबसल्या मिळणार आहे. .या ऑनलाइन प्रणालीतून तयार झालेल्या पहिल्या गुंठेवारी प्रमाणपत्राचे वितरण सोमवारी महापालिका मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आले. महापौर कविता मुळे आणि आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्या हस्ते लाभार्थींना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. यावेळी उपमहापौर दीपकसिंह रावत, स्थायी समिती सभापती वीरेंद्रसिंघ गाडीवाले, महिला व बालकल्याण सभापती सदिच्छा सोनी पाटील, उपसभापती निरंजना लांडगे, गटनेते संदीपसिंघ गाडीवाले, साबेर चाऊस, अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम, उपायुक्त अजितपालसिंघ संधु, उपायुक्त अभिजित वायकोस तसेच गुंठेवारी कक्षातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..Bhimashankar Darshan: भीमाशंकर मंदिराला पाण्याचा वेढा; भाविकांच्या सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर, दर्शनासाठी येणार असाल तर ही बातमी वाचा!.प्रातिनिधिक स्वरूपात हनुमंत नरसिंगराव बोदरवाड, गणेश चंद्रय्या कटकम, दीपक पुंडलिकराव कांबळे, गजानन एकनाथ चक्रवार, संजीवकुमार शंकरराव तळवणे आणि रामदास गणपतराव वावधाने यांना पहिली ऑनलाइन गुंठेवारी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. या नव्या प्रणालीमुळे अर्ज ऑनलाइन सादर करणे, अर्जाची सद्यःस्थिती पाहणे, विकास शुल्क ऑनलाइन भरणे आणि त्यानंतर डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त गुंठेवारी प्रमाणपत्र डाउनलोड करणे शक्य होणार आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे कामकाजाला गती मिळण्याबरोबरच गैरप्रकारांनाही आळा बसणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला..प्रस्तावाची ऑनलाइन पडताळणी गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी महापालिकेकडे नोंदणीकृत आर्किटेक्ट, अभियंता किंवा सुपरवायझर यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव दाखल करावा लागणार आहे. आवश्यक कागदपत्रे, भूखंडाचा नकाशा आणि छाननी शुल्क सादर केल्यानंतर तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावाची ऑनलाइन पडताळणी केली जाईल. प्रस्ताव पात्र ठरल्यानंतर शुल्क भरताच डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार आहे..Mumbai News: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मोठे भगदाड! प्रवाशांचा जीव धोक्यात, वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर.थेट ऑनलाइन सुविधेचा लाभ घ्यावा महापौर कविता मुळे यांनी नागरिकांनी मध्यस्थांच्या अमिषाला बळी न पडता थेट ऑनलाइन सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. तर आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी पात्र नागरिकांनी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे सांगितले. भविष्यात गुंठेवारी सेवा आरटीएसअंतर्गत समाविष्ट करण्यासह महापालिकेच्या ७४ सेवांबरोबरच सेतू सुविधा केंद्रांमार्फतही उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांनी केले, तर आभार उपायुक्त अभिजित वायकोस यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.