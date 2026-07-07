नांदेड

Nanded: गुंठेवारी प्रमाणपत्रे आता घरबसल्या मिळणार ऑनलाइन; नांदेड मनपाची डिजिटल कारभाराकडे मोठी झेप, गैरप्रकारांनाही आळा बसणार

Nanded Municipal Corporation Launches Online Gunthewari Certificates: नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेने गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केली असून आता नागरिकांना घरबसल्या डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त गुंठेवारी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: नागरिकांचा वेळ वाचविण्यासह प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेने गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रियेला पूर्णपणे ऑनलाइन केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना गुंठेवारी प्रमाणपत्रासाठी महापालिकेच्या फेऱ्या मारण्याची गरज राहणार नसून, नोंदणीकृत आर्किटेक्ट, अभियंता किंवा सुपरवायझर यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर करून डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणपत्र घरबसल्या मिळणार आहे.

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