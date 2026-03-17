Nanded News: नांदेड मनपाच्या पहिल्याच सभेत गोंधळ; पाणी-स्वच्छतेऐवजी पुतळा वाद तापला; महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला

नांदेड: साडेतीन वर्षांनंतर प्रशासकीयराज संपुष्टात आल्यानंतर नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा सोमवारी सकाळी महापौर कविता संतोष मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत शहरातील पाणीप्रश्न, स्वच्छता आदी पुरवठा आदी मूलभूत प्रश्न बाजूला सारत महापुरुषांच्या पुतळ्यावरून राजकारण तापले. त्यामुळे मनपाच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत गोंधळ उडाल्याने सभागृह दणाणल्याचे पाहायला मिळाले. .सभेला आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, उपमहापौर दीपकसिंह रावत, नगरसचिव अजितपाल संधू यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवक उपस्थित होते. सभेच्या प्रारंभी आठ स्वीकृत सदस्य, स्थायी समिती तसेच महिला-बालकल्याण समिती सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया पार पडली. मात्र, त्यानंतर अजेंड्यावर मागील इतिवृत्तास मान्यता देण्याचा विषय येताच काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांनी चर्चेची मागणी करत विरोध दर्शविला. यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, भाजपचे गटनेते किशोर स्वामी यांनी भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नांदेडमध्ये पुतळ्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मांडला. .यावेळी सत्ताधारी पक्षाने चर्चा न करता आपला अजेंडा पुढे रेटल्याचा आरोप करत काँग्रेस, वंचित व एमआयएम पक्षाच्या नगरसेवकांनी निषेध नोंदविला. गोंधळ वाढत असल्याने उपमहापौरांनी चर्चा पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव माडंला. दरम्यान, काँग्रेसचे अब्दुल गफार यांनी वाजपेयींच्या पुतळ्याला समर्थन देत माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी तसेच व्ही.पी.सिंग यांचे पुतळे शहरात उभारण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी महापौरांच्या आसनासमोर येत निषेध नोंदविला, तर काही नगरसेवक उभे राहून घोषणा देऊ लागले. गोंधळ वाढत असल्याने चर्चा पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव मांडला. तथापि, सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी गदारोळातच अजेंड्यावरील विषयांना मंजुरी देत राष्ट्रगीत सुरू करून सभा संपवली. शहरात पाणीटंचाई, स्वच्छता व इतर नागरी सुविधांचे प्रश्न गंभीर असताना या विषयांवर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक होते; मात्र केवळ अजेंड्यापुरतीच सभा मर्यादित ठेवल्याचा आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केला. सभेनंतर महापौरांच्या दालनात नव्याने निवडून आलेल्या स्वीकृत सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. .विशेष सभा २४ मार्चला; सभापतींची निवड मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (स्थायी समिती, परिवहन समिती, प्रभाग समिती व इतर समित्यांच्या सभापतींची निवड प्रक्रिया पार पडणार आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभापती तसेच पूर्व प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण समिती व महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती व उपसभापती पदांच्या निवडीसाठी विशेष सभा आयोजित केली आहे. ही विशेष सभा येत्या २४ मार्च रोजी सकाळी अकराला होणार असून, या सभेसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. संबंधित समित्यांच्या सभापती व उपसभापती पदांची निवड प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..आठ स्वीकृत सदस्यांची निवडभाजप : अमितसिंह तेहरा, दिलीप कंदकुर्ते, आशुतोष जोशी, डॉ. अंकुश देवसरकर, सुप्रिया पाटील.काँग्रेस-वंचित आघाडी : मुन्ना अब्बास हुसेन, ॲड. शेख बिलाल शेख रसूल.एमआयएम : ॲड. मो. नासेर मो. इक्बाल.सोळा स्थायी समिती सदस्यांची निवड स. वीरेंद्रसिंग गाडीवाले, सदाशिव पुरी, आशिष नेरलकर, सुमीत मुथा, अभिषेक सौदे, तुळजाराम यादव, दीपाली मोरे, कविता गड्डूम, सरिता बिरकले (भाजप), नीलम तुलजेश गुरुखुदे (शिवसेना), परविन बेगम शेख पाशा, सुनीता रूपक जोंधळे, राहुल सोनसळे (काँग्रेस-वंचित आघाडी), अल्ताफ हुसेन, शिफा तरन्नुम, शाहिस्ता मो. सलमान खान (एमआयएम).११ महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांची निवडसदिच्छा सोनी पाटील, निरंजना लांडगे, अमृता ठाकूर,संध्या देमगुंडे, सुलोचना काकडे, मनप्रीतकौर कुंजीवाले, नीलम यादव (भाजप), आफियानाज काझी नाफे, राजश्री गोडबोले (काँग्रेस-वंचित आघाडी), अश्विनी धोंगडे, सुमय्या गुलअफश्या (एमआयएम).