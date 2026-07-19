Nanded: बचत गटाच्या माध्यमातून संगीता सुगावे यांना सापडला सूर, पतीच्या आजारपणात न डगमगता उभा केला हॉटेल व्यवसाय

नायगाव: आधीच घरची प्रतिकूल परिस्थिती, त्यातच पतीलाही अर्धांगवायूचा झटका आल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला. परंतु, अशाही परिस्थितीत खचून न जाता घुंगराळा (ता. नायगाव) येथील संगीता गुणाजी सुगावे यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्द, धैर्य आणि कष्टाच्या बळावर स्वतःचा हॉटेल व्यवसाय थाटून कुटुंबाला पुन्हा उभे केले..संगीता यांची घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट, त्यातच पती गुणाजी सुगावे यांना अर्धांगवायूचा झटका आल्यानंतर एकुलती एक मुलगी आणि पतीची देखभाल अशा दुहेरी-तिहेरी जबाबदाऱ्या त्यांच्या खांद्यावर आल्या. मात्र, संकटांसमोर न डगमगता त्यांनी गावातच हॉटेल व्यवसाय सुरू करून कुटुंबाला आधार दिला..Mumbai Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा अलर्ट .यावेळी कुंटूर विभागाच्या महिला बचत गट प्रमुख रेखा अनिल कांबळे (रा. घुंगराळा) यांनी येथील नारीशक्ती महिला बचत गटाच्या अध्यक्षा मायावती ढवळे यांच्या सहकार्याने संगीता सुगावे यांना बचत गटात सदस्य करून घेतले. गटाच्या अनुदानातून व खेळत्या भांडवलातून १० ते १५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. त्यात स्वतःची रक्कम गुंतवून संगीता यांनी हॉटेल व्यवसाय सुरू केला..पुढील टप्प्यात व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी रेखा कांबळे आणि मायावती ढवळे यांनी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत आर्थिक साहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर केला. या योजनेतून आर्थिक मदत मिळाल्यानंतर व्यवसाय अधिक सक्षम करण्याचा संगीता सुगावे यांनी निर्धार व्यक्त केला आहे..Deogarh Dashavatara Temple: गुप्तकालीन वास्तुकलेचा अनमोल ठेवा; देवगडच्या दशावतार मंदिराला मिळणार आधुनिक रूप, नक्की भेट द्या .जिद्दीला मिळाली बचत गटाची साथपती गुणाजी सुगावे अर्धांगवायूमुळे अपंग झाल्यानंतर संगीता सुगावे यांनी जबाबदारी स्वीकारली. रेखा कांबळे आणि मायावती ढवळे यांनी बचत गटामार्फत १० ते १५ हजार रुपयांची मदत मिळवून दिली. उमेद योजनेतून अधिक आर्थिक साहाय्य मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला असून, व्यवसाय विस्ताराचा मार्ग मोकळा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.