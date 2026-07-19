नांदेड

Nanded: बचत गटाच्या माध्यमातून संगीता सुगावे यांना सापडला सूर, पतीच्या आजारपणात न डगमगता उभा केला हॉटेल व्यवसाय

A Story of Courage and Determination : नांदेडच्या नायगाव तालुक्यातील संगीता सुगावे यांनी पतीला अर्धांगवायूचा झटका आल्यानंतरही हार न मानता हॉटेल व्यवसाय सुरू केला.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नायगाव: आधीच घरची प्रतिकूल परिस्थिती, त्यातच पतीलाही अर्धांगवायूचा झटका आल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला. परंतु, अशाही परिस्थितीत खचून न जाता घुंगराळा (ता. नायगाव) येथील संगीता गुणाजी सुगावे यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्द, धैर्य आणि कष्टाच्या बळावर स्वतःचा हॉटेल व्यवसाय थाटून कुटुंबाला पुन्हा उभे केले.

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