नांदेड : गृहकर्जासाठी पोलिसालाच एक लाखाचा गंडा, भाग्यनगर ठाण्यात गुन्हा 

नांदेड : गृहकर्ज मिळवून देतो म्हणून चक्क एका पोलिसाला लाखोंचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी पिडीत पोलिसांच्या तक्रारीवरुन भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता. पाच) फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसालाच गंडा घातल्याने शहरात चर्चेला उधान आले आहे. बँकेतून ३५ लाखांचे कर्ज काढून देण्यासाठी नांदेड पोलिस दलात कार्यरत असलेले बालाजी शिरगिरे यांची पालम येथील एका भामट्याने ओळख पाडली. मी अनेकांना गृहकर्ज मंजूर करुन दिेले आहेत. तुम्हालाही पाहिजे असेल तर मी मिळवून देतो. शिरगिरे यांना आपल्या विश्वासात घेऊन ३५ लाखाचे गृहकर्जासाठी काही रक्कम भरावी लागते. त्यासाठी त्याने पोलिसाकडून दोन लाख ६९ हजार रुपये घेतले. मात्र खूप दिवस झाल्यानंतर कर्ज नाही व पैशाची परतफेडही नाही म्हणून श्री. शिरगिरे यांनी त्याला पैसे मागितले. आज- उद्या करत त्या भामट्याने एक लाख ६० हजार रुपये परत केले. मात्र एक लाख नऊ हजार रुपये अद्याप परत केले नाही. हेही वाचा - नांदेड परिक्षेत्रातील अवैध धंदे बंद करा- पोलिस अधिकाऱ्यांना निसार तांबोळींच्या सुचना - एटीएस शाखेत कार्यरत असलेले बालाजी शिरगिरे यांनी भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात तक्कार दिली. त्या तक्रारीत ता. १६ जानेवारी २०२० पासून ते ता. १२ जून २०२० दरम्यान त्या भामट्याने त्यांना महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा भाग्यनगर येथून 35 लाखांचे गृहकर्ज काढून देतो असे हमी दिली होती. तो भामटा पालम तालुक्यातील असल्याचे त्याने तक्रारीत नमुद केले. याप्रकरणी पोलिसांनी पालम तालुक्यातील या भामट्याविरुद्ध भाग्यनगर ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. तपास पोलिस निरीक्षक अभिमन्यू साळुंके करत आहेत.

