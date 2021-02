नांदेड : शहरातील वसंतनगरमध्ये जुन्या वादातून एकाचा भोसकून खून 

नांदेड : शहराच्या वसंतनगर भागात जुन्या वादातून एकाचा चाकूने भोसकून खून केल्याची घटना रविवारी (ता. ३१) रात्री दहाच्या सुमारास घडली. या प्रकरणातील दोन्ही मारेकरी विमानतळ पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. विमानतळ पोलिस सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, व्यंकटेशनगर हिंगोली गेट उड्डाणपूल, नांदेड परिसरात राहणारा शुभम शिवराम गुरव (वय २२) याचे आणि चंद्रकांत शामराव तारु (वय २२) राहणार वसंतनगर या दोघांचा जुना वाद होता. या वादातून रविवारी रात्री चंद्रकांत तारु आणि त्याचा एक अल्पवयीन सहकारी या दोघांनी शुभम गुरव याला वसंतनगर भागात गाठले. त्याच्याशी सुरुवातीला वाद घालून चक्क त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. चंद्राकात तारुने शुभमच्या पोटात चाकूने भोसकून त्याचा खून केला. शुभम हा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला होता. या घटनेची माहिती विमानतळ पोलिसांना मिळताच पोलिस निरीक्षक अनिरुद्ध काकडे, गुन्हे शोध पथकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक विजय जाधव हे आपल्या पथकासह घटास्थळी दाखल झाले. शुभम गुरव याचा मृतदेह विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आला. गुप्त माहिती काढून पोलिसांनी अवघ्या चार तासात आरोपी चंद्रकांत तारु रा. वसंतनगर आणि त्याचा एक १६ वर्षीय (अल्पवयीन) मित्र या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. ज्ञानोबा सखाराम गुरव यांच्या फिर्यादीवरुन विमानतळ पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास पोलिस निरीक्षक अनिरुद्ध काकडे करत आहेत.



