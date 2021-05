नांदेड : कांदे काढणाऱ्या कामगाराचा वीज पडून मृत्यू, तर दुसऱ्या घटनेत पोलिसाला मारहाण

नांदेड : परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यात असलेल्या चिखलीतांडा (Kandhar hullewadi ) येथील काही कुटुंब नांदेड जिल्ह्यातील हुलेवाडी ( ता. लोहा ) शिवारात कांदे काढणीच्या कामासाठी आले होते. अशाच एका कुटुंबातील एका १७ वर्षीय युवकावर रविवारी (ता. नऊ) दुपारी एकच्या सुमारास नैसर्गिक वीज कोसळल्याने (lightning on worker) त्याचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी माळाकोळी पोलिस ठाण्यात (Malakoli police) आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. Nanded: Onion worker killed in lightning strike, police beaten in second incident

याबाबतची माहिती अशी सोनेराव संजय चव्हाण (वय १७) हा युवक आपल्या कुटुंबीयांसोबत हुलेवाडी तालुका लोहा शिवारात कांदे काढण्याच्या कामासाठी आला होता. तो मुळचा राहणार चिखलीतांडा तालुका गंगाखेड, जिल्हा परभणी येथील रहिवासी होता. रविवारी दुपारी कांदे काढत असताना अचानक ढग भरुन आले. मेघगर्जनेसह व विजांच्या कडकडाटासह पाऊस सुरू झाला. यादरम्यान त्याने एका ठिकाणी आसरा घेतला. मात्र त्याच ठिकाणी त्याच्यावर वीज कोसळली व यात त्याचा मृत्यू झाला.

बालाजी दिगंबर हाके राहणार हुलेवाडी तालुका लोहा या शेतकऱ्याने माळाकोळी पोलिसांना ही माहिती कळविल्यानंतर माळाकोळी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विश्वजीत डोके आणि या त्यांचे सहकारी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दरम्यान तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनीही घटनास्थळाचा पंचनामा केला. बालाजी हाके यांच्या माहितीवरुन माळाकोळी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली. तपास हवालदार श्री क्षीरसागर करत आहेत.

हदगावच्या पोलिसाला धक्काबुक्की

तर दुसर्‍या घटनेत कर्तव्यावर असलेल्या माधव नामवाडे या पोलिसाला धक्काबुक्की करुन शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या विरुद्ध हादगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शनिवारी (ता. आठ) रात्री अकराच्या सुमारास हदगाव पोलिस ठाण्याचे अंमलदार माधव नामवाडे हे आपले शासकीय कर्तव्य करत होते. यावेळी याच भागात राहणारा एक युवक त्यांच्या जवळ जाऊन त्यांना शिवीगाळ करु लागला. शिविगाळ का करत आहेस असे विचारताच त्याने चक्क पोलिसालाच मारहाण केली. एवढेच नाही शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. माधव नामवाडे यांच्या फिर्यादीवरुन हदगाव पोलिस ठाण्यात सदर युवकाविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री पांढरे करत आहेत.