नांदेड : उमरी तालुक्यातील शेतकऱ्ंयाकडुन ३३ लाख ८२ हजार वसुलीचे आदेश 

उमरी (जिल्हा नांदेड) : देशातील शेतकरी आर्थिक बाजुने खचत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंञी किसान सन्मान योजना अंमलात आणुन या योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह इतर शेतक-यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याचे ठरविले होते. त्या योजनेत सुरुवातीला उमरी तालुक्यातील ३० हजार ४४२ ऐवढे शेतकरी पाञ ठरुन गावोगाव तलाठ्यामार्फत अगोदर याद्या तयार करुन त्या याद्या शासनाकडे पाठवून या शेतक-यांना वर्षाला सहा हजार रुपये या प्रमाणे खात्यावर रक्कम तिन महिन्याला दोन हजार मिळत होते. नंतर आता शासन निकष काढले की ज्या शेतक-यानी आयकर भरतो, एकाच कुटुंबातील डब्बल लाभ घेत असतील, तसेच शासकीय व निमशासकीय पेशन मिळत असेल अशा शेतक-याचे ही रक्कम परत शासन वसुल करण्याचे आदेश दिल्याने तालुक्यातील आयकर भरणारे १६३ शेतकरी निघाले. त्यांच्याकडून १५ लाख ९४ हजार रुपये वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आले. तर इतर कारणामुळे ३२५ शेतकरी अपाञ ठरले असुन यांच्याकडून १७ लाख ८८ हजार असे दोघांची रक्कम मिळुन ३३ लाख ८२ हजार रुपये वसुली करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांच्या निर्दशनानुसार उमरीचे तहसीलदार माधवराव बोथीकर यांनी दिले आहेत. हेही वाचा - Success story:पळसा येथील शेतकऱ्याने एक हेक्टर शेतीत रोपवाटिका व फळबागेतुन घेतले चांगले उत्पन्न - तालुक्यातील सर्व तलाठी व मंडळधिकारी यांची बैठक घेऊन आयकर भरणा-या १६३ व इतर ३२५ शेतक-यांना नोटीसा देऊन वसुली करण्याचे आदेश प्रात्त केल्याने शेतक-या मध्ये खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकारने पुरस्कृत प्रधानमंञी किसान सन्मान निधी योजना ता. ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अंमलात आणली. यात अल्पभुधारक व इतर शेतक-यांना केंद्र शासनाचा आधार काही मिळाला पाहिजे हे उद्दीष्ट ठेऊन वर्षाला सहा हजार रुपये अर्थसाहय तिन टप्प्यांत शेतक-यांच्या खात्यात सरळ रक्कम जमा केली गेली. सदर हा किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्रीय आयकर विभागाच्या माहितीशी जुळ्वले असल्याने यात कोणते शेतकरी आयकर भरतात व किती शासकीय व निमशासकीयमध्ये काम करतात यात पुढे आल्याने यांना दिलेली रक्कम आता परत शासन घेत आहेत. आता उमरी तालुक्यातील १६३ हे शेतकरी आयकर भरतात तर ३२५ शेतकरी हे शासकीय व निमशासकीय सेवेत आहेत त्यामूळे यांचे खाते रद्द करून घेतलेली रक्कम परत वसुल करण्याचे आदेश चालु केले असल्याचे माहिती तहसीलदार माधव बोथीकर यांनी दिले. यावेळी नायब तहसीलदार राजेश लाडंगे व एस.एस तळेगाये हे उपस्थित होते. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Nanded: Order to recover 33 lakh 82 thousand from farmers in Umri taluka nanded news