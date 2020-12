नांदेड : बदली झालेल्या ठिकाणी न जाणाऱ्यांना दणका, वेतन रोखण्याचे काढले आदेश

नांदेड : बदली झालेल्या ठिकाणी रुजु न होता राजकिय पुढाऱ्यांच्या आशीर्वादाने जिल्ह्याच्या मुख्यालयीच राहून जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागेपुढे राहून आपली पोळी भाजून घेणारी मंडळी जिल्हा परिषदमध्ये मागील अनेक वर्षापासून ठाण मांडून आहेत. माहूर- किनवट भागात बदली झाल्यानंतरही प्रतिनियुक्तीच्या नावावर ठाण मांडून बसणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आता आपले बिऱ्हाड गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. नेमनुकीच्या ठिकाणी न जाणाअया कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात येणार असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. माहूर व किनवट तालुक्यात मूळ प्रस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढू नये असे आदेश देताना संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुद्धा प्रस्थापित करावी असे प्रशासनाने जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभाग प्रमुख व गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या आदेशात म्हटले आहे. जिल्हा परिषदेत कोणाला कधी कोणत्या टेबलचा ताबा दिला जाईल याचा नेम नसतो. कारण पदाधिकारी बदलला की त्या विभागाच्या प्रशासकीय रचनेतही बदल होत असतात. या परिस्थितीचा फायदा राजकीय बैठकीत असणारे काही कर्मचारी मोठ्या खुबीने उचलत असतात. हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू- डॉ. विपीन बदली कुठेही झाली तरी मुख्यालयात प्रतिनियुक्ती याबाबत नेहमी ओरड होत असली तरी त्यांना मूळ पदावर पाठवण्याची हिंमत कोणी दाखवत नाही. उपरोक्त पद्धत पूर्वीपासूनच चालत आलेली आहे. माहूर व किनवट तालुक्यात बदली झालेले अनेक कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात वेगवेगळ्या विभागात टेबलावर ताबा करुन बसलेले आहेत. राजकीय स्तरावरुन त्यांना अनुकूल भूमिका मिळत असल्याने अशा प्रतिनियुक्ती घटकावर जिल्हा परिषदेने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या विभागात ठाण मांडून बसलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे. बदलीनंतर स्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातच प्रतिनियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे निर्देश सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. पंचायत समिती स्तरावर असलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतनही रोखण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीच्या नावावर वेगवेगळ्या विभागात ठाण मांडलेल्या अनेकांना आपले बिऱ्हाड बांधावे लागणार आहे.



