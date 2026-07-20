नांदेड

Nanded: पोलिस चौक्या बनल्या मद्यपींचा अड्डा; गोकुळनगर पोलिस चौकी बेवारस; कचरा, दारूच्या बाटल्या, दुर्गंधी अन् मद्यपींचा मुक्त वावर

Police Outposts in Poor Condition: नांदेडमधील गोकुळनगर, विजयनगर आणि सांगवी पोलिस चौक्यांची दयनीय अवस्था समोर आली असून अनेक ठिकाणी कर्मचारी अनुपस्थित असल्याचे दिसून आले.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गौरव सुधा आनंद वाळिंबे

नांदेड: नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिस चौक्या चक्क मद्यपींनी आपला अड्डा बनविल्याचे भीषण वास्तव ‘सकाळ’ने रविवारी (ता.१९) केलेल्या पाहणीत समोर आहे. सकाळचे अकरा वाजले होते. शहरातील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोकुळनगर पोलिस चौकीत एखादा पोलिस कर्मचारी दिसेल, नागरिकांच्या तक्रारी ऐकल्या जात असतील, परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवले जात असेल, अशी अपेक्षा असता येथे वेगळेच धक्कादायक चित्र पाहायाला मिळाले. पोलिस चौकीचे सताड दरवाजे...पण आत पोलिस नाहीत.

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