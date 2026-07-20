Nanded: पोलिस चौक्या बनल्या मद्यपींचा अड्डा; गोकुळनगर पोलिस चौकी बेवारस; कचरा, दारूच्या बाटल्या, दुर्गंधी अन् मद्यपींचा मुक्त वावर

गौरव सुधा आनंद वाळिंबे नांदेड: नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिस चौक्या चक्क मद्यपींनी आपला अड्डा बनविल्याचे भीषण वास्तव ‘सकाळ’ने रविवारी (ता.१९) केलेल्या पाहणीत समोर आहे. सकाळचे अकरा वाजले होते. शहरातील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोकुळनगर पोलिस चौकीत एखादा पोलिस कर्मचारी दिसेल, नागरिकांच्या तक्रारी ऐकल्या जात असतील, परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवले जात असेल, अशी अपेक्षा असता येथे वेगळेच धक्कादायक चित्र पाहायाला मिळाले. पोलिस चौकीचे सताड दरवाजे...पण आत पोलिस नाहीत. .परिसरात कचऱ्याचे ढीग, रिकाम्या दारूच्या बाटल्या, प्लॅस्टिक आणि सर्वत्र पसरलेली दुर्गंधी होती. इतर चौकीकडेही फेरफटका मारल्यानंतर आणखी धक्कादायक वास्तव समोर आले. परिसराचा सर्रास मूत्रविसर्जनासाठी वापर होत असल्याने दुर्गंधी पसरली होती. भिंतींवर अस्वच्छतेचे डाग, कोपऱ्यांत कचरा आणि रिकाम्या बाटल्यांचा, प्लॅस्टिक ग्लासचा खच होता.नांदेड : गोकुळनगरच्या निर्जन पोलिस चौकीत साचलेला कचरा. (दुसऱ्या छायाचित्रात) कुलूपबंद सांगवीची पोलिस चौकी. (तिसऱ्या छायाचित्रात) विजयनगर पोलिस चौकीतही कुणी पोलिस कर्मचारी दिसून आले नाही..यंत्रणेच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह पोलिस विभागाकडून शहरात गस्त, गुन्हेगारीविरोधी मोहिमा आणि जनसंपर्काचे विविध उपक्रम राबविले जात असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. मात्र, दुसरीकडे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पोलिस चौकीच अशा अवस्थेत असेल, तर या यंत्रणेच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे स्वाभाविक आहे. लाखो रुपयांचा खर्च करून उभारलेल्या शासकीय इमारती केवळ कुलूप, धूळ आणि घाणीच्या हवाली करायच्या असतील, तर त्या उभारण्यामागचा उद्देश काय, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत..Latur: ‘केमिस्ट्री’चे दोन प्राध्यापक रडारवर?; लातूर शहरामध्ये ‘सीबीआय’च्या दोन पथकांचा मुक्काम.रात्रीच्या वेळी चौकी परिसर मद्यपींचा अड्डा स्थानिकांनी सांगितले, की पोलिसांचा वावर नसल्याने रात्रीच्या वेळी या चौकीच्या परिसरात मद्यपींचा अड्डा भरतो. गोकुळनगर हा शहरातील अत्यंत वर्दळीचा परिसर. शाळा, महाविद्यालये, व्यापारी प्रतिष्ठाने आणि निवासी वसाहतींमुळे दिवसभर नागरिकांची मोठी ये-जा असते. अशा ठिकाणी असलेली पोलिस चौकी नागरिकांसाठी आधारवड ठरण्याऐवजी बेवारस अवस्थेत आहे. एखादी आपत्कालीन घटना घडली, महिलेला मदतीची गरज भासली किंवा एखादा गुन्हा घडला, तर नागरिकांनी धाव घ्यायची तरी कुठे, असा प्रश्न या चौकीची अवस्था पाहिल्यानंतर निर्माण होतो..कायदा-सुव्यवस्थेवरील विश्वासालाच जातोय तडा पोलिस चौकी म्हणजे नागरिकांचा पहिला संपर्कबिंदू. मात्र, त्या चौकीतच पोलिस नसतील, परिसर अस्वच्छ असेल आणि मद्यपींचा वावर वाढत असेल, तर कायदा-सुव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जाणे स्वाभाविक आहे. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी गोकुळनगर पोलिस चौकीची तातडीने पाहणी करून नियमित अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करावेत, चौकीची स्वच्छता, सुरक्षा आणि देखभाल सुनिश्चित करावी किंवा ती कायमची बंद तरी करावी अशी खंत परिसरातील काही नागरिकांनी यावेळी व्यक्त केली..विजयनगर, सांगवी पोलिस चौकीही वाऱ्यावर विजयनगर आणि सांगवी पोलिस चौकीचीही तिच अवस्था आहे. विजयनगर पोलिस चौकीच्या मुख्य दरवाजाला कुलूप होते. परिसरात कोणताही पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी दिसून आला नाही. चौकीच्या आत रिकाम्या पाण्याच्या बाटल्या, धूळ आणि कचरा होता. तर विमानतळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नव्याने उभारलेल्या सांगवी पोलिस चौकीतही भेटीदरम्यान एकही पोलिस कर्मचारी उपस्थित नव्हता. लाखो रुपये खर्चून उभारलेल्या या दोन्ही चौक्यांचा प्रत्यक्षात नागरिकांना कितपत उपयोग होतो, हा प्रश्न उपस्थित होतो. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उभारलेल्या चौक्याच बंद किंवा ओस पडलेल्या असतील, तर आपत्कालीन प्रसंगी मदतीसाठी धाव घ्यायची कुठे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली..Samruddhi Accident: एका अपघातामुळे वाहतूक थांबवली, कारला मागून आलेल्या ट्रकने धडक दिली; जुळ्या बहिणींसह सहा जणांचा जागीच मृत्यू."या संदर्भात स्थानिक पातळीवर चर्चा केली असून, हा विषय नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडला आहे. चौकीमध्ये होणारी अस्वच्छता आणि इतर गैरप्रकार प्रकार थांबवण्यासाठी योग्य कार्यवाही केली जाईल. ही चौकी सुस्थितीत पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत."-राजेश पुरी, पोलिस निरीक्षक, शिवाजीनगर ठाणे. "पोलिस चौकी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असते, पण गोकुळनगर चौकीची अवस्था पाहून धक्काच बसतो. चौकीत पोलिस नसतील तर संकटाच्या वेळी मदत कुणाकडे मागायची? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष द्यावे." -राजेश पाटील, नांदेड. "चौकीच्या परिसरात कचरा, बाटल्या आणि अस्वच्छता पाहून भीती वाटते. महिलांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी या चौक्या नियमित सुरू करून तेथे कायमस्वरूपी पोलिस कर्मचारी नियुक्त करावेत."-कांचन चांगलेरकर, नांदेड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.