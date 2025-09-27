Nanded Police: बनावट कॉस्मेटिक, तेही मेड इन पाकिस्तान; नांदेडमध्ये इतवारा पोलिसांकडून साहित्य जप्त, दोघांविरुद्ध गुन्हा

नांदेड : इतवारा पोलिसांनी गुरुवारी (ता.२५) मन्यार गल्ली परिसरात परवान्याविना विक्री होणारे ‘मेड इन पाकिस्तान’ असलेले बनावट कॉस्मेटिक साहित्य जप्त केले. दोन संशयितांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..हैदरबाग देगलूर नाक्याजवळील मन्यार गल्ली परिसरात संशयित मोहम्मद जियाओद्दीन मोहम्मद वाजीद (वय २४) व इफ्तेखार खान आरिफ खान (वय ३२, रा. चौफाळा, नांदेड) यांच्या दुकानात कोणताही परवाना नसताना ‘मेड इन पाकिस्तान’ असे लिहिलेला बनावट कॉस्मेटिक माल विक्रीस ठेवला होता..त्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकत या कारवाईत ‘मेड इन पाकिस्तान’ असलेले बनावट कॉस्मेटिक साहित्यासह ३० हजार ६८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. पोलिस हेड कॉन्स्टेबल इसराईल युसुफ शेख यांच्या तक्रारीवरून इतवारा पोलिस ठाण्यात औषधी द्रव्य व सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..पत्रकार भवनाच्या जागेवर अतिक्रमणनांदेड ता.२६ : सिडको येथील मोंढा मार्केट परिसरातील पत्रकार भवनाच्या नियोजित जागेवर अतिक्रमण झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी ग्रामीण पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शनिवारी (ता.१३) सकाळी ११ वाजता या जागेवरील पत्रकार भवनाचे नामफलक तोडून काढण्यात आला. .Phone Scam Sangli : फोन आला, वृद्ध घाबरले; सांगलीच्या दोघांना बेकायदेशीर व्यवहाराची भीती घालून ३७ लाखांना लावला चुना.त्यानंतर लोखंडी पत्र्याचे शेड उभे करून मूर्ती बसवण्यात आली व त्या ठिकाणी अतिक्रमण करण्यात आले. या बाबत वरिष्ठ पत्रकार प्रल्हाद गणपतराव उमाटे (वय ६३, रा. पत्रकार कॉलनी, हनुमानगड, नांदेड) यांनी ग्रामीण पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पुढील तपास मोरे हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.