नांदेड

Nanded Police: बनावट कॉस्मेटिक, तेही मेड इन पाकिस्तान; नांदेडमध्ये इतवारा पोलिसांकडून साहित्य जप्त, दोघांविरुद्ध गुन्हा

Nanded Police Raid: नांदेड पोलिसांनी मन्यार गल्लीतील परवान्याशिवाय विक्रीस ठेवलेल्या बनावट ‘मेड इन पाकिस्तान’ कॉस्मेटिक साहित्य जप्त केले. सिडकोतील पत्रकार भवन जागेवर अतिक्रमणही उघडकीस आले.
Nanded Police

Nanded Police

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : इतवारा पोलिसांनी गुरुवारी (ता.२५) मन्यार गल्ली परिसरात परवान्याविना विक्री होणारे ‘मेड इन पाकिस्तान’ असलेले बनावट कॉस्मेटिक साहित्य जप्त केले. दोन संशयितांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
police
Drug
raid
cosmetic products

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com