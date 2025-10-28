Nanded Railway

Nanded Railway

sakal

नांदेड

Nanded Railway: एकाच दिवशी ७१ हजार प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास; नांदेड विभागातून पावणेतीन लाख प्रवाशांची नोंद

Diwali Travel: दिवाळीच्या सुटीनंतर परतीच्या प्रवासात प्रवाशांचा लोंढा उसळल्याने दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाला अभूतपूर्व गर्दीचा सामना करावा लागला.
Published on

नांदेड : दिवाळीच्या सुटीनंतर परतीच्या प्रवासात प्रवाशांचा लोंढा उसळल्याने दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाला अभूतपूर्व गर्दीचा सामना करावा लागला. मात्र, अत्यंत प्रभावी नियोजन आणि सुयोग्य व्यवस्थापनाच्या बळावर नांदेड विभागाने रविवारी (ता. २६) दोन लाख ७६ हजार प्रवाशांची वाहतूक यशस्वीरीत्या हाताळली. रेल्वे प्रशासनाच्या तत्पर कारवाईमुळे प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित, आरामदायी आणि वेळेत पार पडल्याने प्रवासीवर्गातून समाधान व्यक्त करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Travel
Nanded
railway
ticket
Diwali
Marathi News Esakal
www.esakal.com