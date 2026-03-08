नांदेड

Nanded Railway Ticket: फुकट्या प्रवाशांकडून सव्वा कोटीची वसुली; नांदेड रेल्वे विभागाची फेब्रुवारीत तिकीट तपासणी मोहीम

Massive Ticket Checking Drive in Nanded Division: दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने फेब्रुवारी २०२६ महिन्यात रेल्वेगाड्या आणि स्थानकांवर व्यापक तिकीट तपासणी मोहीम राबविली. यात विनातिकीट व अनियमित प्रवाशांविरुद्ध मोठी कारवाई केली.
नांदेड : दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने फेब्रुवारी २०२६ महिन्यात रेल्वेगाड्या आणि स्थानकांवर व्यापक तिकीट तपासणी मोहीम राबविली. यात विनातिकीट व अनियमित प्रवाशांविरुद्ध मोठी कारवाई केली. या मोहिमेत एकूण २३ हजार ५१ प्रकरणे नोंदवून १ कोटी ३१ लाख रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला.

