Nanded Railway Ticket: फुकट्या प्रवाशांकडून सव्वा कोटीची वसुली; नांदेड रेल्वे विभागाची फेब्रुवारीत तिकीट तपासणी मोहीम

नांदेड : दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने फेब्रुवारी २०२६ महिन्यात रेल्वेगाड्या आणि स्थानकांवर व्यापक तिकीट तपासणी मोहीम राबविली. यात विनातिकीट व अनियमित प्रवाशांविरुद्ध मोठी कारवाई केली. या मोहिमेत एकूण २३ हजार ५१ प्रकरणे नोंदवून १ कोटी ३१ लाख रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला..रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, विनातिकीट प्रवासाला आळा घालणे तसेच प्रामाणिक प्रवाशांना सुरक्षित, आरामदायी व त्रासमुक्त प्रवास उपलब्ध करून देणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये १९ हजार २६० प्रकरणांतून १.०६ कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. याच्या तुलनेत यंदा कारवाईत २३.५८ टक्के वाढ झाली आहे. तपासणीदरम्यान १६ हजार ७५८ विनातिकीट प्रवास, ४ हजार ३५४ अनियमित प्रवासी किंवा उच्च श्रेणीत अनधिकृत प्रवास, तसेच १,९३९ बुकिंग न केलेल्या सामानाची प्रकरणे आढळून आली. नांदेड रेल्वे विभागाने सर्व प्रवाशांना वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करावा आणि रेल्वे नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे..AI Railway Ticket: एआय तिकिटांचा सुळसुळाट! विशेष स्क्वॉड तैनात, बनावट तिकीट आढळल्यास ७ वर्षांचा तुरुंगवास अन्...; रेल्वेची मोठी मोहीम .स्क्वॉड-अॅमेनिटीज कर्मचारी सहभागीही मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ३४ स्क्वॉड कर्मचारी, १६७ अॅमेनिटीज कर्मचारी आणि १८ स्टेशनरी कर्मचारी सहभागी झाले होते. याशिवाय रेल्वे संरक्षण दलाच्या (आरपीएफ) कर्मचाऱ्यांनीही तपासणी मोहिमेत सक्रिय सहकार्य केले. फेब्रुवारी महिन्यात विभागातील विविध स्थानकांवर व गाड्यांमध्ये १३ 'फोर्ट्रेस' तपासण्या तसेच २ मोठ्या 'मॅसिव्ह चेक्स' घेण्यात आल्या. त्यामुळे विनातिकीट प्रवासाविरुद्धची कारवाई अधिक प्रभावी ठरली..एकाच दिवसात बाराशे प्रकरणेता. २७ फेब्रुवारीला सर्वाधिक कारवाई नोंदवण्यात आली. या दिवशी १ हजार २१२ प्रकरणे आढळून ८ लाख २९ हजार ३२९ रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला. दरम्यान, विभागातील प्रवासी संख्येतही वाढ झाली आहे..Central Railway: मध्य रेल्वेची मोठी कारवाई! तिकिटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या १६ लाख प्रवाशांना दणका, दंडाची रक्कम वाचून व्हाल थक्क.महसुलात १९.२० टक्के वाढफेब्रुवारी २०२६ मध्ये २.८४४ दशलक्ष प्रवाशांनी रेल्वेने प्रवास केला असून त्यातून ४६.३२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये २.७३८ दशलक्ष प्रवासी आणि ३८.८६ कोटी रुपयांचा महसूल नोंदवला गेला होता. यानुसार प्रवासी महसुलात १९.२० टक्के तर प्रवासी संख्येत ३.८७ टक्के वाढ झाली आहे. तसेच, फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या एकूण तिकीट तपासणी वसुलीत २०.११ टक्के वाढ, तर एकूण प्रवासी महसुलात ८.५९ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.