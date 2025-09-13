Nanded Rain: नांदेड शहरात पावसाचा कहर, रस्त्यावर साचलेले पाणी, ग्रामीण भागात पिकांना मोठा दिलासा

नांदेड : शहरासह जिल्ह्यातील अनेक भागात शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी बारा वाजल्यापासून दोन ते तीन तास पाऊस पडला..अचानक झालेल्या या पावसामुळे शहरातील रस्त्यांवर पाणी साचले, तर ग्रामीण भागातही शेतकऱ्यांच्या पिकांना मोठा दिलासा मिळाला. अनेक ठिकाणी पावसाने जोर धरल्याने नाले, ओढे वाहू लागले..हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, यावर्षी जिल्ह्याचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ९८ टक्क्यांवर पोचले आहे. जिल्ह्यात ८७४ मिलिमिटर पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील भोकर, किनवट, माहूर, मुखेड, हदगाव, कंधार, देगलूर या तालुक्यांमध्येही जोरदार सरी कोसळल्या..PMPML Feeder Buses: अपुऱ्या फीडर बसमुळे फावतेय रिक्षावाल्यांचे; पीएमपीने सेवेत वाढ करण्याची मेट्रो प्रवाशांची मागणी.ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, कापूस, तूर यांसारख्या पिकांसाठी हा पाऊस उपयोगी ठरल्याचे सांगितले. अनेक प्रकल्पांमध्ये जलसाठा वाढल्याने पाणीटंचाईचे संकट दूर झालेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.