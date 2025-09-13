नांदेड

Nanded Rain: नांदेड शहरात पावसाचा कहर, रस्त्यावर साचलेले पाणी, ग्रामीण भागात पिकांना मोठा दिलासा

Nanded flood: नांदेड शहरात शुक्रवारी अचानक पाऊस पडल्याने रस्त्यांवर पाणी साचले, तर शेतकऱ्यांना पिकांसाठी मोठा दिलासा मिळाला. जिल्ह्याची सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ९८ टक्क्यांवर पोचली आहे.
Nanded Rain

Nanded Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : शहरासह जिल्ह्यातील अनेक भागात शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी बारा वाजल्यापासून दोन ते तीन तास पाऊस पडला.

Loading content, please wait...
Nanded
rain
water
Farmer
Agricultural benefits of rain

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com