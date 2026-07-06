Nanded: विकासाच्या नावाखाली ‘शहर खड्ड्यांत’; खड्डे, चिखल, साचलेले पाणी ,उघड्या नाल्यांमुळे गैरसोय; पावसाने उघडे पाडले पितळ, नियोजनाचा बोजवारा; गोकुळनगर, शिवाजीनगरसह अनेक भागांतील रस्ते ठेवले खोदून

नांदेड: सकाळी साडेआठची वेळ. लेबर कॉलनीतून कामासाठी निघालेला एक कर्मचारी दुचाकीवरून सावधपणे पुढे सरकतो, पण काही फुटांवरच तो रस्ता अचानक पाण्याखाली गायब होतो. त्यामुळे ब्रेक दाबतो, मागून येणारी वाहने हॉर्न वाजवू लागतात आणि काही वेळात वाहतूक कोंडी होते. काही अंतरावर लहान मुले चिखलातून वाट काढतात. एका वृद्ध महिलेला रस्ता ओलांडण्यासाठी दोन युवकांचा आधार घ्यावा लागतो..तर रुग्णवाहिकेचा सायरन वाहतुकीच्या कोंडीत हरवून जातो, हे चित्र शहरात रविवारी पाहण्यास मिळाले. शहरात विविध विकासकामांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या खोदकामांनी नागरिकांचे जगणेच कठीण केले आहे. गोकुळनगर, लेबर कॉलनी, शिवाजीनगर, डॉक्टर लाइन, भाग्यनगर, वजिराबाद आणि इतर अनेक भागांतील मुख्य तसेच अंतर्गत रस्ते खोदून ठेवले. जलवाहिनी, ड्रेनेज, केबल किंवा इतर कामांसाठी खोदकाम केले, मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती न करताच दुर्लक्ष केले गेले..Mumbai Rain : मुसळधार पावसामुळे रुळांखालील खडी गेली वाहून, कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प .पहिला पाऊस पडताच या खोदलेल्या रस्त्यांचे रूपांतर चिखलाच्या तळ्यात झाले. पाणी साचल्याने त्या खड्ड्यांच्या अंदाज येत नाही. वाहनचालकांना रस्ता काढणे अवघड होत आहे. एका खड्ड्यातून दुचाकी वाचवण्याचा प्रयत्न करताना दुसऱ्या खड्ड्यात आदळते आणि किरकोळ अपघात घडतात. लेबर कॉलनी, शिवाजीनगर परिसरातही काही ठिकाणी खोदलेली माती रस्त्याच्या कडेला टाकल्याने रस्त्यांची रुंदी कमी झाली आहे. दोन वाहने समोरासमोर आली की वाहतूक ठप्प होते. पावसामुळे ही माती चिखलात बदलते आणि संपूर्ण परिसर घसरडा बनतो..खड्डे ठरताहेत मृत्यूचा सापळाकाही ठिकाणी काम सुरू असल्याचे फलक आहेत; मात्र प्रत्यक्षात कामगार दिसत नाहीत. तर काही ठिकाणी सुरक्षेसाठी बॅरिकेड्स, इशारा फलक किंवा रात्री दिसणारी परावर्तित चिन्हेही लावलेली नाहीत. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याखाली लपलेले खड्डे मृत्यूचा सापळा ठरत आहेत. नागरिकांचा आक्षेप विकासकामांवर नाही. आक्षेप आहे तो नियोजनशून्य कारभारावर. एकाच वेळी शहरातील अनेक रस्ते खोदण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण का झाली नाहीत? खोदलेले रस्ते तातडीने पूर्ववत करण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांना जबाबदार का धरले जात नाही, असे प्रश्न नागरिकांना पडले आहेत..धक्कादायक! श्रीलंकेतील क्रिकेटपटूचा Live Match मध्ये मृत्यू, फलंदाजी करताना खेळपट्टीवर कोसळला अन्.. Video Viral.आपत्कालीन सेवांवर परिणामरुग्णवाहिका, अग्निशमन दल आणि इतर आपत्कालीन सेवांनाही वेळेत मार्ग मिळत नाही. प्रशासन विकासकामांचे दावे करत असताना प्रत्यक्षात नागरिकांना विकासापेक्षा गैरसोयींचाच अनुभव येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.व्यापाऱ्यांनाही बसतो फटकाव्यापारी वर्गालाही या परिस्थितीचा फटका बसत आहे. दुकानांसमोर चिखल आणि पाणी साचल्याने ग्राहक येण्यास टाळाटाळ करतात. काही ठिकाणी रस्त्यावरील पाणी थेट दुकानांमध्ये शिरत असल्याने आर्थिक नुकसान होते. नागरिकांचा वेळ, वाहनांचे इंधन, दुरुस्तीचा खर्च आणि मानसिक त्रास याची किंमत कोण मोजणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..उघड्या नाल्यांचा धोका कायमरस्त्यांची दुरवस्था ही केवळ वाहनधारकांचीच समस्या नाही, तर पायी चालणाऱ्या नागरिकांनाही मोठी कसरत करावी लागते. शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, रुग्ण यांना प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे लागते. काही ठिकाणी उघड्या नाल्यांवर झाकण नसल्याने अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. रात्रीच्या वेळी अपुऱ्या प्रकाशामुळे ही परिस्थिती आणखी गंभीर बनते."दररोज कामासाठी बाहेर पडताना रस्त्यांवरील खड्डे चुकवणे हीच मोठी कसरत आहे. पावसामुळे खड्डे दिसतही नाहीत. वाहनांचे वारंवार नुकसान होत असून, प्रशासनाने खोदलेले रस्ते तातडीने दुरुस्त करावेत."-जय पाटील, गोकुळनगर"शाळेत जाणाऱ्या मुलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना चिखलातून चालावे लागते. पावसाचे पाणी साचल्याने परिसरात अस्वच्छता आहे. विकासकामे आवश्यक आहेत, पण नागरिकांना वेठीस धरून नये; कामे वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे."-वंदना पाटील, विष्णूनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.