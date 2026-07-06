नांदेड

Nanded: विकासाच्या नावाखाली ‘शहर खड्ड्यांत’; खड्डे, चिखल, साचलेले पाणी ,उघड्या नाल्यांमुळे गैरसोय; पावसाने उघडे पाडले पितळ, नियोजनाचा बोजवारा; गोकुळनगर, शिवाजीनगरसह अनेक भागांतील रस्ते ठेवले खोदून

Monsoon Exposes Poor Road Planning in Nanded: नांदेड शहरात विकासकामांच्या नावाखाली खोदून ठेवलेले रस्ते पावसामुळे चिखल आणि खड्ड्यांत बदलले आहेत.गोकुळनगर, शिवाजीनगर, लेबर कॉलनीसह अनेक भागांतील नागरिकांना वाहतूक, अपघात आणि अस्वच्छतेचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: सकाळी साडेआठची वेळ. लेबर कॉलनीतून कामासाठी निघालेला एक कर्मचारी दुचाकीवरून सावधपणे पुढे सरकतो, पण काही फुटांवरच तो रस्ता अचानक पाण्याखाली गायब होतो. त्यामुळे ब्रेक दाबतो, मागून येणारी वाहने हॉर्न वाजवू लागतात आणि काही वेळात वाहतूक कोंडी होते. काही अंतरावर लहान मुले चिखलातून वाट काढतात. एका वृद्ध महिलेला रस्ता ओलांडण्यासाठी दोन युवकांचा आधार घ्यावा लागतो.

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