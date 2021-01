नांदेड : ७५ हजाराच्या देशी दारुसह सात लाखाचा ऐवज जप्त- उस्माननगर पोलिसांची कारवाई

मारतळा ( जिल्हा नांदेड) : उस्माननगर पोलिस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या लाडका येथे ता. ३० डिसेंबर रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमाारास अवैध मार्गाने चोरुन विक्रीस नेण्यात येणारी पाऊन लाखाची देशी दारु उस्माननगर पोलिसांनी केली जप्त. उस्माननगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिस गस्त घालत होते. यावेळी ता. ३० डिसेंबर रोजी रात्री उस्माननगर पोलिस स्टेशनचे पोलिस उपनिरीक्षक बी. पी. थोरे यांना माहिती मिळाली की, धानोरा येथील श्यामसुंदर श्रीहरी जाधव हा त्याच्या पांढऱ्या रंगाच्या बोलेरो जीपमधुन देशी दारुचे बॉक्स हळदा, काटकळंबा, चिखलकडे भूकमारी लाडका मार्गे घेऊन जाणार असल्याची माहिती मिळाली. सदर ठिकाणी जाऊन उस्माननगर पोलिस स्टेशनचे सहाय्यक उपनिरीक्षक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लाडका येथील टी पॉइंट येथे अंदाजे वेळ रात्री साडेअकरा वाजता भूकमारीकडून येणारी बोलेरो कार अडवून चौकशी केली. यावेळी जिपमध्ये देशी दारुचे ३० बॉक्स अंदाजे किंमत ७४ हजार ८८० रुपये व (एमएच 26- बीसी 7721) पांढऱ्या रंगाची बोलेरो जीप असा एकूण सहा लाख ७४ हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यात कॅफेच्या नावावर चालतंय बरंच काही - सदर कारमध्ये विनापरवाना बेकायदेशीररित्या देशी दारुची चोरटी विक्री करण्याच्या उद्देशाने वाहतूक करीत असताना मिळून आली. सदर आरोपी श्यामसुंदर श्रीहरी जाधव राहणार धानोरा, तालुका कंधार यांच्यावर उस्माननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर कार्यवाही ही सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक बी. पी. थोरे, हवालदार श्री. मस्के,श्री. मुंडे, श्री. जाकुलवारसह चालक श्री. कदम यांच्या पथकाने केली. असी माहिती उस्माननगर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवराज जमदाडे यांनी दिली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Nanded: Rs 7 lakh seized along with Rs 75,000 worth of liquor Usmannagar police action nanded news